Amit a gyermekvédelmi rendszerben dolgozók tesznek, nem munka, hanem elkötelezettség, hivatás, a gyermekek életének alakítása, akik ártatlannak és tehetségesnek születtek, és olyanok lesznek, amilyennek táplálja, neveli a család, az iskola, a társadalom – hangsúlyozta köszöntőjében Tamás Sándor, a háromszéki önkormányzat elnöke a Kovászna Megyei Tanács fenntartásában működő megyei gyermekjogvédelmi igazgatóság (amely 2005-től kibővült a felnőttvédelemmel is, jelenlegi nevén Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság) fennállása 25. évfordulóját ünneplő intézmény tegnapi rendezvényén a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében.

A köszöntők során Mocsel Szabrina, a kézdivásárhelyi Bod Péter Tanítóképző tizenegyedikes diákja mondott köszönetet minden sorstársa nevében azért, hogy lehetősége van családban nevelkedni. Tamás Zsuzsanna gelencei hivatásos nevelőszülő kiskorától gondoskodik róla szeretettel, Szabrina minden napért hálás neki.

Elsőbbséget élvező ágazat

Sok anyagi és szervezési nehézségbe ütközött a gyermekvédelmi hálózat kiépítése, de az elkötelezett munkatársaknak köszönhetően túlléptek az akadályokon, és az első tíz év után megkezdődött az építkezés, amelyben kiemelt partnerként vett részt a SERA Alapítvány – hangsúlyozta Tamás Sándor. A háromszéki önkormányzat elnöke leszögezte, a megyei tanács számára ezután is elsőbbséget élveznek a gyermekvédelmi és szociális kérdések, és megköszönte a kifejtett munkát Vass Máriának, aki kezdetben négy évig aligazgató volt, húsz éve igazgatóként vezeti a hivatalt.

A rendszerbe bekerülő gyermekek és felnőttek felmérését követő besorolásukról, elhelyezésükről döntő, a hivatásos nevelőszülők engedélyeztetését végző gyermekvédelmi bizottság elnöke, Sztakics István Attila megyei főjegyző az igazgatóság sokféle szolgáltatását emelte ki. Mint elmondta, a kéthetente tartott üléseken előterjesztett esetek révén ismeri meg az igazgatóság sokoldalú tevékenységét.

Makkai Péter, a munkaügyi és szociális védelmi minisztérium államtitkára Háromszék legkomolyabb intézményének nevezte az igazgatóságot, amelynek a gyermekek, idősek és fogyatékkal élők védelmét biztosító szolgáltatásai minőségiek, rendelkeznek a törvény szerinti engedélyekkel. A jövőben az egyházakkal, civil szervezetekkel együtt azokra is ki kell terjeszteni a támogató figyelmet, akik krízishelyzetben vannak, segítségre szorulnak, de bizonyos okok miatt nem kerülnek be a szociális rendszerbe – mondotta. Az államtitkár szerint megyeszintű, jól működő és fenntartható szociális háló kiépítése kell hogy legyen a cél.

Az elhanyagolt árvaházaktól a családi típusú közösségekig

Vass Mária vezérigazgató beszámolt az elmúlt negyed század történéseiről és előrevetítette a jövőbeli feladatokat, melyek a szolgáltatások további bővítésére irányulnak a gyermek- és felnőttvédelmi szakellátás terén.

Míg az 1989-es fordulatot követően Romániának súlyos társadalmi problémával kellett szembenéznie: a zsúfolásig telt, elhanyagolt, személyzettel alig rendelkező árvaházak hálózatával, és ennek felszámolása, átalakítása volt a cél, jelenleg a szolgáltatások bővítésén van a hangsúly – ismertette az igazgató.

Harminchárom évvel ezelőtt öt árvaház működtetése jelentette a háromszéki gyermekvédelmi tevékenységet, jelenlegi szolgáltatásaik száma negyvenkettő. Az intézmény 1997-es alakulásakor 686 gyermekről gondoskodtak, a múlt évi záráskor 952-en szerepeltek a nyilvántartásban. 2005–2021 között megkétszereződött a fogyatékkal élő besorolt személyek száma, jelenleg több mint hatezren vannak. Induláskor öt alkalmazottja volt az igazgatóságnak, jelenleg több mint hatszázan dolgoznak az intézménynél, ebből 114-en hivatásos nevelőszülői státusban. Negyvenöt saját pályázat révén 10 millió eurónál is több támogatást nyert el az intézmény, harmincöt pályázatban partnerként vettek rész.

A gyermekvédelmi és felnőtt szociális ellátási rendszer fokozatos kiépítése családi típusú házak, nappali központok, rehabilitációs egységek, sürgősségi és anyás központ létrehozása, a családba való visszahelyezést, valamint az intézményes elhelyezés megelőzését segítő szolgáltatások indítása révén valósult meg, szinte teljesen áthálózva Háromszéket – derült ki Vass Mária beszámolójából.

Az igazgató vázolta a jövőbeli feladatokat is. A gyermekvédelmi szakellátás területén a kiskorú anyák számának csökkentése, az egyre összetettebb problémákkal küzdő gyermekek ellátása, a gyermekbántalmazás megelőzése, visszaszorítása, megszüntetése, a gyermekek, fiatalok önálló életre való felkészítése, tehetségek felfedezése és gondozása terén kívánnak erősíteni. A felnőttvédelmi szakellátás kihívása: a fogyatékkal élő személyeket érintő, 2023–2030-ra kidolgozott országos stratégia életbe ültetése, figyelembe véve a helyi szükségleteket, adottságokat. Vass Mária hangsúlyozta, a feladatokhoz mérten mindkét ágazatban igen nagy a szakemberhiány.

Támogatók nélkül nem sikerült volna

Vass Mária tolmácsolta az intézmény első igazgatójának, Herbszt Istvánnak az üdvözletét, aki egészségügyi okokból nem tudott jelen lenni az évfordulós ünnepségen, és megköszönte a Kovászna Megyei Tanácsnak, valamint minden támogatónak, hogy az elmúlt huszonöt év alatt segítettek céljaik megvalósításában. Kiemelte a SERA Alapítványt, amely húsz éve partnere az intézménynek, külön köszönte a Szentkereszty Stephanie Egyesület folyamatos támogatását, háláját fejezte ki a háromszéki önkormányzatoknak és a támogató civil szervezeteknek.

Az évfordulós ünnepség második felében munkájukról számoltak be a gyermek-, felnőtt- és idősvédelem területén dolgozók. Többek között arról is szóltak, a gyermekvédelmi és szociális ellátórendszer intézményei hogyan vesznek részt a helyi közösségek életében, milyen módon kapcsolódnak be azok mindennapjaiba.