Ha visszavonják a pereket, tárgyalhatnak a szoborról

A Calea Neamului szervezet is csatlakozott a Kovászna, Hargita és Maros megyei románok civil fórumának azon kezdeményezéséhez, hogy Mihai Eminescu román költőnek is állítsanak szobrot Sepsiszentgyörgyön – jelentette be Antal Árpád polgármester, megismételve, hogy csak akkor hajlandó erről tárgyalni, ha a fórum visszavonja a város ellen indított pereket.

Az Eminescu-szobrot múlt héten kezdte követelni a székelyföldi románok szervezete az etnikai békére és egyenlő bánásmódra hivatkozva; azt tartanák jó megoldásnak, ha egyszerre avatnák fel Petőfi Sándor szobrával (ami már előrehaladott szakaszban van, november végén már tudni fogjuk, hogy a beküldött hat pályamunkából melyik készül el jövő júliusra). Beadványukra a polgármester írásban is válaszolt (erről lapunk november 16-ai számában tudósítottunk), csütörtöki sajtótájékoztatóján pedig megismételte: csak akkor hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni a civil fórum képviselőivel, ha visszavonják a város ellen indított pereket. Jelenleg két ilyen eljárás van folyamatban: egyet a sportbázis átadása miatt indítottak, egyet pedig a vá­roszászló ellen.

Antal Árpád elmondta: hosszú utánajárással sikerült elérni, hogy a kormány átengedje a sportbázist az önkormányzatnak, amely rövid idő alatt bebizonyította, hogy jobb gazdája az állam által sokáig elhanyagolt létesítménynek. A románok fóruma azonban megtámadta a kormányhatározatot, ami az elöljáró szerint azt jelzi, hogy elsősorban a város, aztán pedig a magyar közösség ellen dolgoznak. A per a brassói táblabíróságon kezdődött, ott vesztett a fórum, fellebbezett, és az ügy a legfelsőbb bíróságra került, ahonnan visszautalták Brassóba, tehát kezdődik elölről minden. Ugyanez a szervezet támadta meg a városzászlót szentesítő kormányhatározatot is: ez a per is a brassói táblabíróságon kezdődött, ám ezúttal a város veszített, de fellebbezett, és folytatja a küzdelmet – részletezte a polgármester, hangsúlyozva, hogy mindkét kormányhatározat az összes létező jogszabály betartásával készült.

A békés kiegyezés esélyeit azonban nagyon lecsökkenti a szélsőségesen nacionalista, Székelyföldön (az Úzvölgyében és Sepsiszentgyörgyön is) főként provokatív és erőszakos rendzavarásairól ismert Calea Neamului csatlakozása, ennek inkább feszültségnövelő hatása lehet.