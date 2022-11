Előző írásunk

A Calea Neamului szervezet is csatlakozott a Kovászna, Hargita és Maros megyei románok civil fórumának azon kezdeményezéséhez, hogy Mihai Eminescu román költőnek is állítsanak szobrot Sepsiszentgyörgyön – jelentette be Antal Árpád polgármester, megismételve, hogy csak akkor hajlandó erről tárgyalni, ha a fórum visszavonja a város ellen indított pereket.