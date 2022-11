A Bákó megyei Forrófalva községhez tartozó faluban a Magyar Népfőiskolai Collegium (MNC) utazó csoportja vásárolt 2018-ban hagyományos csángó házat, amelyet az eredeti formáját megőrizve felújítottak és a forrófalvi, nagypataki csángó magyarokból alakult Forrófalvi Tavaszi Szél Egyesület rendelkezésére bocsátottak. Az épületet már több mint fél éve birtokba vette a hagyományőrző egyesület, hivatalos avatójára azonban csak vasárnap kerítettek sort.

Az ünnepségen elmondott beszédében Szilágyi Péter, a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának helyettes államtitkára azt kívánta a közösség minden tagjának, hogy érezzék magukénak a házat, érezzék otthon magukat e házban, és nyújtsanak példát a környező falvaknak. Megemlítette: a magyar kormány kiemelt figyelmet fordít a szórványban élő magyar közösségek megerősítésére, támogatására, és az elmúlt bő egy évtized azt igazolta, hogy nincs visszafordíthatatlan folyamat.

A helyettes államtitkár arra is emlékeztetett, hogy Forrófalva szülötte volt Petrás Incze János XIX. századi minorita szerzetes, aki nemcsak egyházi keretek között szolgálta népét, hanem azzal is, hogy gyűjtötte a moldvai csángók népköltészeti kincseit. Úgy vélte: Petrás Incze János nem teljesíthette volna be küldetését, ha nem lettek volna segítői, támogatói a helyi közösségben. Hozzátette: a segítség, a támogatás most is azért kellett, hogy erősítse az elszántságot, növelje a kitartást, acélozza az akaratot.

A felújított csángó magyar házat Felix Măriuț, a csángók számára magyarul is miséző moldvai római katolikus pap és Csűry István, a tisztségéből nemrég leköszönt királyhágómelléki református püspök áldotta meg.

Az ünnepségen Orbán Viktor miniszterelnöknek és Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének ez alkalomra írt üzenetét is felolvasták.

Magyar nyelven kezdte, majd románra váltva mondta el beszédét Cristina Ciuraru-Pal, Forrófalva szociáldemokrata polgármestere, aki nyomatékosította: minden támogatást megad a helyi hagyományok megőrzéséhez.

A moldvai Forrófalva községben 650–700-ra becsülik a magyar nyelvet valamilyen szinten beszélő római katolikus vallásúak számát.