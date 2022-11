A díjat Kovács István unitárius püspök vehette át szeptemberben Prágában, a kolozsvári ünnepségen immár a helyi közösség is megünnepelhette a kitüntetést. A Vallásszabadság Házával szemközt álló unitárius templomban tartott ünnepi díjátadó rendezvényen Piet Jaspaert, az Europa Nostra alelnöke hangsúlyozta: a kolozsvári épületfelújítási projekt azért lopta be magát az európai szakértők szívébe, mert egy leromlott magánépületet élesztettek újra úgy, hogy az a közösséget szolgálja. Ráadásul a felújítás során mind az épület történetére, mind az építőanyagokra, mind az építési technikákra, mind pedig a minőségre maximálisan odafigyeltek.

Kovács István unitárius püspök beszédében elmondta: a felújítási projektnek az adott lendületet, amikor a vallásszabadság 1568-as erdélyi kinyilvánításának 450. évfordulójára készülve az unitárius egyház felismerte, hogy az épületnek közösségi rendeltetést kell adni. „Amikor kimondtuk, hogy legyen ez az épület a vallásszabadság háza, csoda történt” – jelentette ki a püspök. Megjegyezte: azt ismerték akkor fel, hogy a vallásszabadság csak akkor lehet az unitáriusoké, ha mindenkié. Ez az „elajándékozás motívuma” volt benne abban is, hogy mindenki szolgálatába állították az egykori püspöki székházat.

Hegedüs Csilla, az európai alapok minisztériumának államtitkára beszédében megemlítette, hogy az erdélyi műemlékvédő szakemberek hozzászokhattak az Europa Nostra díjhoz, hiszen korábban Torockó épületegyüttesének a megőrzéséért, a kolozsmonostori római katolikus templom felújításáért és a bonchidai Bánffy-kastély megőrzéséért is megkapták az elismerést.

Grezsa Csaba, Magyarország kolozsvári főkonzulja azért mondott köszönetet az unitárius egyháznak, hogy olyan közösségi teret hozott létre, amelyben a főkonzulátus is kitüntetéseket adhat át, rendezvényeket szervezhet. Mint említette: az épületfelújítást a magyar állam 345 millió forinttal támogatta.

Furu Árpád építész, az egyház műemlékvédelmi szaktanácsadója megemlítette: a magyar és a román állam, valamint a kolozsvári önkormányzat 1,3 millió eurós támogatásával megvalósult épületfelújítás a Romániai Építészszövetség díját is megkapta, és Pro Architectura díjat is kapott. Úgy vélte: a sikerhez kellett a jó tulajdonos, aki tudta, hogy mit akar kezdeni az épülettel, elő tudta teremteni a szükséges forrásokat, és amikor kellett, türelmes volt, kellettek ugyanakkor a jó szakemberek is.

A rendezvény keretében oklevelet adtak át mindenkinek, akinek része volt a munkában, és leleplezték az épület homlokzatán az Europa Nostra díj bronztábláját.

A Vallásszabadság Házában ma konferencia- és kutatóközpont működik, állandó kiállítások tekinthetők meg, de emellett étterem, könyvesbolt és szálláshelyek biztosítják az intézmény fenntarthatóságát.