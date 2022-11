Tüntetnek a mentőszolgálatok dolgozói

A tervek szerint ma 10 órától a belügyminisztérium és a katasztrófavédelmi főigazgatóság székhelye előtt állnak sztrájkőrséget, majd 12 órától a Victoriei térre vonulnak a tüntetők, és a kormány épülete előtt folytatják a tiltakozó akciót. Ha a miniszterelnök tárgyalásra hívja a két szakszervezeti szövetség vezetőit, és kedvező választ kapnak követeléseikre, lemondanak a tüntető felvonulásról és a kormány épülete előtti sztrájkról – közölték.

Raed Arafat, a DSU vezetője cáfolta a mentőszolgálatok dolgozóit tömörítő szakszervezeti szövetség állítását, miszerint az utóbbi három évben egyetlen mentőautót sem szereztek be a mentőszolgálatok számára. Kijelentette, az elmúlt négy évben 821 mentőautót kaptak a mentőszolgálatok, ezek mellett pedig a bukaresti önkormányzat további 106 mentőt vásárolt. Mindeközben a rohammentő-szolgálat (SMURD) 386 mentő járművet kapott, tehát jóval kevesebbet, mint a mentőszolgálatok. „Tisztázzuk: senki nem akarja szabotálni a mentőszolgálatokat, senki nem akarja tönkretenni őket” – mondja Arafat a Facebookon közzétett videoüzenetében.

A belügyi államtitkár szerint a beszerzett mentőautók száma 2,4-szeresére nőtt, amióta ezek megvásárlása az egészségügyi minisztériumtól az országos katasztrófavédelmi felügyelőség (IGSU) hatáskörébe került. Azokat a felröppent híreket is cáfolta, amelyek szerint a SMURD más forrásokból szerzett volna be járműveket. Kifejtette: az IGSU egységesen szerezte be a mentőautókat, zömében uniós finanszírozással, a román kormánynak csak 15 százalékos önrészt kellett biztosítania az államkasszából.