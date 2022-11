Orosz hadifoglyokat gyilkoltak?

Moszkva maga fogja felkutatni az orosz hadifoglyokat meggyilkoló ukrán katonákat – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője tegnap. Az internetre pénteken került fel egy videó, amelyen az orosz védelmi minisztérium szerint ukrán fegyveresek a megadás után földön fekvő, lefegyverzett orosz katonákat lőnek agyon. Az ügyben Moszkva nemzetközi szervezetekhez fordult. A The New York Times amerikai napilap szerint a felvételek hitelesek.

„Meg kell találni és meg kell büntetni őket” – mondta Peszkov. A szóvivő szerint Moszkva nyitott a bűncselekmény nemzetközi kivizsgálására, ha bízni lehet annak eredményességében. Oroszország mindent megtesz annak érdekében, hogy a nemzetközi mechanizmusok keretében ráirányítsa a figyelmet erre a bűncselekményre, és hogy törvényesen felelősségre vonják annak elkövetőit.

A vádakra az ukránok is reagáltak. Szerintük orosz katonák megadást színleltek, majd tüzet nyitottak az ukrán katonákra, és ezzel háborús bűncselekményt követtek el – jelentette ki Dmitro Lubinec ukrán emberi jogi biztos vasárnap a Telegram üzenetküldő alkalmazáson. „Ebben az esetben az orosz katonák nem tekinthetők hadifoglyoknak, hanem harcoló félnek. A tűz viszonzása nem háborús bűn. Ellenkezőleg, meg kell büntetni azokat, akik a nemzetközi jog nyújtotta védelmet arra akarják felhasználni, hogy gyilkoljanak. Az orosz katonák Ukrajna területén történő halálának egyetlen oka az Oroszországi Föderáció bűnös politikája, amely indokolatlan népirtó háborút indított az ukrán nép ellen” – fogalmazott bejegyzésében az ombudsman.

A The New York Times tegnap közölte: hiteles az orosz közösségi médiában keringő videó, amely alapján Oroszország azzal vádol ukrán katonákat, hogy több mint tíz orosz hadifoglyot végeztek ki a luhanszki területen fekvő Makijevkánál. A lap műholdfelvételekkel hasonlította össze a két forrásból felvett videókat, és megerősítette, hogy a felvételek a falu egyik tanyáján készültek. Az egyik videót egy meg nem nevezett ukrán katona készítette, és készültek drónvideók is, ezeket az offenzívát megfigyelő ukrán erők készítették.