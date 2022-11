Egy megfogalmazás szerint a fizikai világ rendjével megegyező bármi, amely abból következik, az természetes. Például az éhség, szomjúság természetes vágyaink. Természetes, hogy a szülő szereti gyermekeit. A példák sora végtelen. A természetes ember tettetés nélküli, nyílt, őszinte. Akinek természetes a beszéde, az arcszíne, a mozgása, a kínált pálinkája. S itt megállok. Értjük már azt hiszem, hová akarok kilyukadni. Jöjjön akkor a történet.

X-Faktor. Szörnyű kezdet, rettenetes felhozatal, nem túl szimpatikus zsűri. Aztán ritkuló mezőny, érik a mese, javulgat a nívó, már az ítészek is emészthetőbbek. Most épp kísérőt hívhatnak a versenyzők. Nagyon karakteres, még tán 18 sem a gyergyói lány. Eddig hibátlanul teljesített. Egyéniség. Kit hívjon, ha nem valakiket a szülővárosából, Gyergyószentmiklósról, Békés testvérvárosából? Természetes, nem? Hívja hát a Bagossy Brothers Companyt. A minden díjjal, elismeréssel megtűzdelt sztárcsapatot.Első szóra eljönnek, mert egy lány otthonról ezt kérte. Csendesen el is mondják a színpadon: de érdekes, hogy itt, Budapesten mutatkozunk be egymásnak!

Az örök székely történet az elmenésről s hazatalálásról, a gyökerek soha el nem felejtéséről. Meg arról, hogy a világ legtermészetesebb dolga, hogy azonnal ugranak, ha földiről van szó! Mert ők ilyenek – mondja halkan, megilletődve kicsit és csodálva is mindezt ByeAlex. Aztán eléneklik szépen az otthonról hozott dalt, teljes alázattal a kis földijük iránt és elmennek. (Minap megnéztem az eredeti videót a dalról. Ekkor éreztem meg az alázat szó igazi ízét. Bagossyék brothers-ből testvérré léptek elő.) A közönség meg állva tapsol. A bírák igent mondanak a továbbjutásra, kivéve Gáspár Lacit, aki saját versenyzőjét segítvén a nála esetleg jobbra nemet mond. Természetes? Puskás Peti viszont igent, pedig neki is van ezáltal veszélyeztetett gyámolítottja. De túl tud lépni saját árnyékán. Természetesen? A mai világban sajnos a kérdőjeleket ki kell tenni. Mert nem természetes a Laci nemje, mert igenis természetes a Peti igenje, és bizony teljesen az a Bagossyék igenje is. De ezt ma megcsodáljuk, mert a svindli a divat. A művi, a kreált, a talmi.

Sose felejtsük az ilyen „természetes” embereket, még ha olykor galuska is nő a torkunkba tőlük. Természetesen…