Robotikaverseny a Gábor Áron-líceumban

A Comp Rob IT cég által rendelkezésre bocsátott parányi, de annál taníthatóbb, számos szenzorral ellátott robotokkal a megírt programok révén kellett különböző próbatételeket sikerrel teljesíteniük egy terepasztalon. A versenyszámokat kiértékelő Tóth Szilárd, a líceum informatikatanára érdeklődésünkre elmondta: nagy volt a lelkesedés a verseny iránt. Körülbelül egy hónapja kezdték el a felkészítőket, mert ez egy olyan témakör, amely az iskolai programban nem szerepel, így öt alkalommal két-két órás beavató foglalkozásokat tartottak. Nyolc nem is olyan könnyű fel­adatot kellett megoldaniuk a diákoknak. A versenyben használt legórobotokról azt kell tudni, hogy motorjai­kat a megfelelő szoftverben leírt program vezérli a szenzoroktól beérkező adatok alapján: a versenyen az ütköző- és a színszenzort használták, ezek működtetésére épültek a feladatok. A megmérettetés első órájában a gyerekeknek a kapott legókészletből meg kellett építeniük a robotokat, további két óra állt rendelkezésre, hogy a programozási részt is megoldják.

A versenyben támogatást nyújtott az iskola is, szakembereik építették meg a terepasztalt, de ők biztosították a diákok étkeztetését is. A rendezvényt a robotikával foglalkozó Comp Rob IT Kft. mellett a szenzorok beszerzésével a Senso Kft. is segítette, illetve a harmadik díj kiosztását támogatták – mondotta Tóth Szilárd. A fő támogató Kovászna Megye Tanácsa volt.

A verseny első helyezettje az Opra Roland, Lepedus Csongor és Bartók Alpár összetételű csapat lett, második helyen végzett Csáki Géza, Hegyeli Norbert és Szigyártó Richárd, bronzérmet kapott Ambrus Magor, Dima István és Szotyori Koppány csapata. A díj­átadón részt vett az iskola néptán­csoportja is Lestyán Ildikó tanárnő vezetésével.