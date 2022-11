Helyreállítási pénzből tömbház

Benedek-Huszár János polgármester még májusban vetette fel a baróti tanács tagjai előtt: az országos helyreállítási program (PNRR) lehetővé teszi, hogy fiatal szakemberek számára szolgálati lakásokat építsenek: tegyen-e lépéseket, hogy Baróton is épüljön ilyen? Az elöljáró a napokban számolt be arról, hogy erőfeszítéseiket siker koronázta: tizenkét lakás épül meg a következő időszakban.

A képviselő-testület tagjai tavasszal arról érdeklődtek, a meglévő ANL-s tömbházak nem lesznek-e elegendőek, hogy az igényeket kielégítsék, mire a városvezető azt válaszolta, több a kérés, mint az odaítélhető bérlemény. Azt is figyelembe kell venni – mondotta –, hogy azok szakmától függetlenül bárki számára elérhetőek, ám ez az új lehetőség kizárólag szakemberek számára épülne, elsősorban az egészség- és tanügyben dolgozók részére. A tanácstagok között akadt, aki úgy nyilatkozott, mindenképp kell vállalni az építkezéssel járó terheket, mert a lakások megléte akár szakemberek odavonzásához is vezethet, mások is az ügy mellett álltak, de figyelmeztettek, nincs minden ingyen, az infrastruktúra biztosítása és a környezetrendezés az ő feladatuk lesz. A képviselő-testület végül úgy döntött, támogatja a programban való részvételt, a városnak a Baróti Szabó Dávid utcában, az állatorvosi rendelő mögött található telke megfelelő lenne a célnak. A hivatalra hárult a 836 négyzetméteres terület telekkönyvi rendezése, topográfiai felmérése és a geológiai előtanulmány elkészítése.

Benedek-Huszár János az egyik közösségi oldalon számolt be arról, hogy a helyreállítási program részeként 4,3 millió lejből tizenkét lakrészes tömbház épülhet a telken.