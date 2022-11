A háromszéki csapat lendületesen játszott az első harmadban, komoly veszélyt jelentett a címvédőre, amely ennek ellenére a 10. percben a cseh David Stach találatával előnybe került (0–1). Pelle Torstensson együttese hamar válaszolt, a 12. percben Molnár Zoltán előkészítése után Gecse Olivér egyenlített (1–1). A második játékrészben a hazai gárda egy kapu előtti gáncsolást követően büntetőlövéshez jutott, amelyet Molnár Zoltán kihagyott. A folytatásban a vendégek érvényesítették akaratukat, három gólt is szereztek, előbb emberelőnyben Láday Tamás volt eredményes, majd rövid idő alatt Péter Balázs és Fodor Csanád is feliratkozott a gólszerzők közé (1–4). A házigazdák nem adták fel a küzdelmet, a 36. percben Molnár Zoltán passzát testvére, Zsombor értékesítette (2–4). Az utolsó felvonásban a címvédő tovább növelte a különbséget, ezúttal Részegh Zsolt és Reisz Áron zörgette meg a hálót (2–6). A hátralévő időben a háromszéki csapat arra törekedett, hogy csökkentse hátrányát, ez az 55. percben sikerült, Molnár Zsombor átadásából Bíró Ottó talált be (3–6). A narancs-kék mezesek a hajrában azonban már nem tudtak közelebb férkőzni ellenfelükhöz, így az előző idényben aranyérmes alakulat három ponttal távozott Kézdivásárhelyről.

Eredmény: Háromszéki Ágyúsok–Csíkszeredai Sportklub 3–6 (gólszerzők: Gecse Olivér 12., Molnár Zsombor 36., Bíró Ottó 55., illetve David Stach 9., Láday Tamás 29., Péter Balázs 33., Fodor Csanád 35., Részegh Zsolt 51., Reisz Áron 53.). (miska)