A C-csoport utolsó keddi meccsén Mexikó döntetlent játszott a Lewandowski révén tizenegyest hibázó Lengyelországgal, a szerdai játéknap nyitómérkőzése is gól nélkül ért véget, miután az F jelzésű kvartettben Marokkó leikszelt a jóval esélyesebbnek tartott Horvátországgal.

A címvédő Franciaország az ausztrálok legjobbjai ellen mutatkozott be a katari világbajnokságon, Didier Deschamps tanítványai már a 9. percben hátrányba kerültek. A kapott gól felrázta az európaiakat, akik a 27. percben Rabiot révén egyenlítettek, majd később Giroud találatával már előnybe is kerültek. A fordulás után Mbappé is beköszönt az ausztrál kapuba, majd Giroud duplájával alakult ki a végeredmény. A 36 éves francia labdarúgó beállította Henry 51 gólos rekordját – előbbi 114,

utóbbi 123 találkozón talált be ennyiszer.

Szerdán a négyszeres világbajnok németek Japán ellen kezdték meg szereplésüket Katarban, és meglepetéssel zárult a találkozó. A Nationalelf mezőnyfölénye a 34. percben érett góllá, amikor Gündogan értékesítette a Raum elgáncsolásáért megítélt büntetőt. A japánok ennyitől nem törtek meg, a második félidőben pedig hatalmasat küzdve megfordították a találkozót, és a vb második bombameglepetését okozva 2–1-re legyőzték Németország csapatát.

Eredmények: * C-csoport: Mexikó–Lengyelország 0–0 * D-csoport: Franciaország–Ausztrália 4–1 (gólszerzők: Rabiot 27., Giroud 32., 71., Mbappé 68., illetve Goodwin 9.) * E-csoport: Németország–Japán 1–2 (gsz.: Gündogan 34. – tizenegyesből, illetve Doan 76., Aszano 83.) * F-csoport: Marokkó–Horvátország 0–0.

A mai program: * G-csoport: Svájc–Kamerun (12 óra), Brazília–Szerbia (21 óra) * H-csoport: Uruguay–Dél-Korea (15 óra), Portugália–Ghána (18 óra). (tibo)