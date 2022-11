Lisznyóban megújul a kultúrotthon

Az uniós forrásokból biztosított finanszírozás révén sikerült újrafödni az épületet, melyet ki is bővítettek, öltözőt, kazánházat, konyhát alakítottak ki benne, de új közösségi tereket is létrehoztak. Nem csupán az épületet korszerűsítik, rendezik annak környékét is, az udvart, a telket pedig bekerítik.

Az Uzon községhez tartozó településen más munkálatok is folyamatban vannak, nekiláttak egy ravatalozóház építésének. Ezt a beruházást teljes mértékben a helyi költségvetésből finanszírozzák. Bordás Enikő polgármester szerint a nagyközségben ez lesz a harmadik ravatalozó, az első Szentivánlaborfalván épült meg, a második Uzonban készült el még 2019-ben, a lisznyóit a tervek szerint jövőben kezdik használni. A következő ravatalozót Bikfalván szeretnék megépíteni, itt egyelőre arra vár az önkormányzat, hogy a református egyház az érintett területet átadja a munkálatok idejére – tájékoztatott a településvezető. (dvk)