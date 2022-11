Az előadás különböző népi, illetve egyházi betlehemes játékok, karácsonyi dalok és irodalmi alkotások alapján készült, és Jézus születésének misztériumát követi végig úgy, hogy egységes képet nyújtson a csodáról, amit évről évre mindannyian nagyon várunk.

„Ahogy a nappalok egyre rövidebbek lesznek, a sötétség egyre sűrűbb és hosszabb, úgy érezzük, valamiről mindig lekésünk, nem marad időnk kihasználni azt a kevés fényt, amit a téli napok nyújtanak számunkra. És már nagyon várjuk azt a pillanatot, amikor megállhatunk egy percre, amikor jön valaki és elűzi a sötétséget. Akinek várjuk megérkezését évről évre, karácsonyról karácsonyra” – írják az alkotók az előadás ajánlójában. Karácsony várakozó csendje, öröme, szent hagyománya az igazat hozza vissza és mutatja föl. Az örök szépséget, ami csak gyermekségünk világában található meg. Csak a szeretetben születhet újjá az életünk, az őrlő napok és órák helyébe lépő végtelen türelemben – fogalmaznak. Az előadás az eredeti darab reprodukciója, ezáltal is szeretettel emlékeznek Nagy Kopeczky Kálmánra, kellő alázattal és megbecsüléssel kezelve hátrahagyott örökségét.

Nagy Kopeczky Kristóf így vallott lapunknak az elő­adással kapcsolatosan: „2015-ben az apával való utolsó beszélgetéseink egyike erről az előadásról is szólt. Sétáltunk felfelé a Bertisbe, hogy vegyünk kenyeret meg vizet, és arról faggatott, hogy végül is színész vagy bábszínész szeretnék-e lenni. Mondtam neki, hogy egészen biztosan a színészi pályára szeretnék lépni, merthogy a bábszínház is izgalmas, de azt ő annyira jól csinálja, hogy mellette már nem lenne helyem. Megkérdezte, hogy ha bármelyik olyan előadásban játszhatnék, amit ő rendezett, melyik lenne az. A Betlehem – válaszoltam. Megbeszéltük, hogy abban már játszottam csillagot, de szívesebben játszanám az angyal szerepét. Eltelt hét év, és felkértek erre a szerepre. Sorsszerűnek éreztem a lehetőséget, úgy voltam vele, hogy ha valamit, akkor ezt meg kell tennem. Gyermekkorom fontos része ez az előadás. Tíz évig játszották, és én tíz évig néztem. Abban is szerepe volt, hogy ezt a pályát választottam... Kicsit furcsa, mert nem tudom, hogy rekonstruálni próbálom, amit apa játszott, vagy inkább önmagam vagyok, gyakran elképzelem, hogy mit mondana, ha látna próbálni, hogyan szidna le... Emellett persze felemelő, mert nagyon közel érzem most a lelkét...”

A Betlehem című előadás szövegkönyvét Nagy Lázár Kincső és Nagy Kopeczky Kálmán állították össze, báb-, díszlet- és jelmeztervező Simó Enikő, zeneszerző Filip Ignác, dramaturg Nagy Lázár Kincső. Előadók Daróczi Klári, Nagy Kopeczky Kristóf m. v. és Nagy Lázár József. Az előadás helyszíne a Cimborák Bábszínház stúdióterme, jegyeket foglalni, az előadással kapcsolatban érdeklődni a 0755 335 400 telefonszámon, Csüdöm Eszternél lehet. Az előadás időtartama egy óra, és 4 éves kortól bárkinek ajánlott.