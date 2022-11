Megépítették, kibővítették a mézeskalács falut

Tavalyi kezdeményezésük sikerén felbuzdulva a mikóujfalusi fiatalok idén is elkészítették településük hasonmását mézeskalácsból, ezzel hangolódnak a közelgő karácsonyra. Az alkotást vasárnap este mutatják be a falu központjában, az érdeklődőknek pedig lehetőséget biztosítanak arra, hogy megcsodálják az ünnepi időszakban a mézeskalács falut.

Mikóújfalu középületei és jellegzetes létesítményei mellett az Ifjúsági Klub Újfaluért ezúttal a műfüves focipályát és a játszóteret is elkészítette mézeskalácsból, az ünnepi makett része lett a patak és fölötte a hidak, és a látványosságot állatokkal és emberekkel is kibővítették – számolt be lapunk megkeresésére Demeter Norbert, a szervezet elnöke. Sőt, arra is lehetőséget biztosítottak, hogy a helybéliek saját lakóházukat is elkészítsék mézeskalácsból, ezt is ráhelyezik az összeállítására – tette hozzá. Hogy időben elkészüljön a különleges falu, a fiatalok már három hete munkához láttak, iskola és munka után, hétvégén gyűltek össze. A fiúk feladata a makettek elkészítése volt, a lányok sütötték a szükséges mézeskalácsokat, majd ráerősítették azokat előzetesen összeállított kartonelemekre. Demeter Norbert szerint így sokkal stabilabb lett a végeredmény és biztonságosabban is tudják szállítani a mézeskalács falut.

Az előző évinél gazdagabb, több elemmel is kibővített alkotást advent első ünnepén, vasárnap este mutatják be az érdeklődőknek a polgármesteri hivatal előtt, ahol ugyancsak a fiatalok állítottak adventi koszorút. Az első gyertyát idén a falu új plébánosa, Boldizsár Ferenc gyújtja meg, ő tart ünnepi beszédet is, a második gyertyagyújtásnál a Mikulás is jelen lesz, a harmadik és a negyedik vasárnapon pedig zenés programmal várják a település lakóit. A mézeskalács falut az ünnepi időszakban a mikóújfalusi kultúrotthonban tekinthetik meg az érdeklődők, Demeter Norbert szerint tavaly a környező településekről és a megyeszékhelyről is fogadtak látogatókat, és több tévéstáb is a helyszínen járt, lefilmezték a különleges makettet.

Mikóújfaluban idén is lesz világító adventi kalendárium, a kezdeményezéshez csatlakozók otthonainak ablakában sorra gyúlnak ki a fények december elsejétől szentestéig. Az ifjúsági szervezet vezetője megjegyezte, a világító kalendárium ötletét Maros megyei fiatalok is átvették.