A hamis levelek az adózókat bizonyos adónyilvántartási eltérésekről (románul: discrepanțe în evidența fiscală) értesítik. A levélhez úgynevezett fiskális nyilvántartást (románul: evidența fiscală) is csatolnak. A szerkesztőségünknek is elküldött közleményben a hatóság arra kéri azokat az adófizetőket, akik ilyen tartalmú levelet kapnak, hogy töröljék azokat, ne nyissák meg a csatolmányt, és főként ne küldjenek pénzt semmilyen ott megjelölt számlára. Az intézménnyel való biztonságos kommunikáció érdekében hozták létre és fejlesztették ki az adófizetők számára ingyenesen elérhető elektronikus ügyfélkaput (SPV), az adóalanyok általános adózási információkat a 0314 039 160-as telefonszámon is kaphatnak – áll az ANAF közleményében.