Beengednek, nem engednek?

Tizenegy éve vagyunk készen, és várjuk – az Európai Unió minden intésére haptákba vágva magunkat – a schengeni, határellenőrzés nélküli övezetbe való felvételünket. Minden európai uniós tagállam ezt szeretné, hát még mi! Ha felvennének, nem kellene az utasoknak órákat és a kamionosoknak napokat tölteniük a magyar–román határon. A tagállamok ígéreteivel tele van már a padlás, a hócipőnk és egyebünk is. Látván, hogy némely nyugati állam habozik schengeni csatlakozásunkat illetően, Klaus Iohannis elnök most azt vetette fel: azért, hogy biztosra menjünk, várjunk esetleg még pár hónapot. Csak nehogy 12 legyen belőle.

Sehogy sem akar összejönni a csatlakozás, mert egyesek azt mondják, nem vagyunk megérve arra. Csakhogy ez az éretlen szőlő nekünk savanyú. Pedig az Európai Bizottság úgy dicséri Romániát, mind cigány a lovát. Sajnos azonban a hollandok állandóan keresték a kákán a csomót, és akadályozták belépésünket. Pedig vettünk tőlük két tűzoltó hajócskát is, és azt hittük, hogy le vannak kenyerezve. Úgy látszik, hogy még egyéb eladni valójuk is van, mert mégsem álltak kötélnek és nem sorakoztak fel támogatóink oldalán. A migrációért felelős holland miniszter azt mondta, hogy Románia és Bulgária nem áll készen a belépésre. Pedig mi igazán készen állunk, sőt, már régen be is léptünk volna, de nem engedik.

Főleg a bűnözést és a korrupciót emlegette akadályként a miniszter. Teljesen biztosak kell lennünk abban, hogy ez a két ország meg tudja akadályozni az emberbeáramlást, és így a bűnözők bejövetelét az unióba – hangoztatta. Rossz nyelvek szerint Hollandia azért ellenkezik, mert ha felvennének a schengeni övezetbe, és a hajóknak nem kellene körbe úszniuk a Földközi-tengeren egészen Rotterdamig, ők veszítenének, mert Konstanca fő kikötő, átrakó hely lehetne. De ezt a hollandusok nem mondják, mert nem lenne illendő, ha anyagiak miatt kötnék a kereket.

Aztán valamelyik sötét északi téli éjszakán a svédek is álmodtak valami rosszat és az ellenzéki szociáldemokraták szóvivője azt mondta, a skandináv állam parlamentje megtagadja Románia, Horvátország és Bulgária csatlakozását a szervezett bűnözés és a korrupció miatt. Nem tudni honnan veszi, mert ha a bűnözés (jól) szervezett lenne, arra nem derülne fény. Az utóbbi időben, úgy tűnik, a korrupció is teljesen megszűnt, mert nem sétáltatják úgy a korruptakat karpereccel, mint régebb, a kamerák előtt. Lehet jobb lett volna, ha nem a norvégoktól vesszünk használt F16-os vadászgépeket, hanem a svédektől új Gripeneket, ezekkel talán a svéd szíveket is meg lehetett volna puhítani. A svéd ellenzék attól fél, hogy ha minket felvesznek, nehezebb lesz harcolni a fegyver- és a kábítószer-kereskedelem ellen. Ezekből biztosan már elég nagy mennyiség áll a svédek és nem svédek rendelkezésére Svédországban. A svéd kormány meg mossa kezeit a piszkos ellenzék miatt, amely ellenzi belépésünket. Talán egy kicsit meg lehetett volna zsarolni Svédországot is azzal, hogy ha ők nem értenek egyet, úgy mi sem NATO-tagságukkal, és akkor ki védi meg őket az oroszoktól?

Legutóbb aztán az osztrák belügyminiszter jelentette ki, hogy Ausztria ellenezni fogja csatlakozásunkat, mert országa egyre több olyan menekülttel szembesül, akik Bulgárián, Románián és Magyarországon mennek keresztül, hogy belépjenek hozzájuk.

Felmerül a kérdés, hogy most akkor mit tegyünk? Húzzunk egy kerítést a Duna közepére? Amikor Magyarország kerítést épített, akkor még azt mondták, hogy ők ilyent nem tesznek, csak nyitott kapukat állítanak. Lehet, most szégyellik azokat becsukni, mert akkor megszűnne az emberek, javak szabad áramlása, és vissza kellene állítaniuk a határellenőrzést. Azt is mondta, hogy a jelenlegi schengeni rendszer sem működik jól, és akkor meg minek bővíteni. Ha így haladunk, a végén még azt is kérheti, hogy minden ország térjen vissza a határellenőrzés és a vámok visszaállítására.

Szerencsére aztán nálunk is kerül olyan bátor képviselő, mint a liberális Pavel Popescu, aki jól megfenyegette Ausztriát és Hollandiát. Ha ezek Románia felvételét megakadályozzák, akkor osztrák és holland cégek elleni törvényeket dolgoz ki és terjeszt a parlament elé. Saját bevallása szerint ő akadályozta meg a kínai beruházásokat is. Esetleg megfenyegethetné a svédeket is, hogy úgy járnak, mint a kínaiak.

