Megújult a kökösi iskola

Minden tekintetben korszerű tanintézet várja a tanulókat Kökösben, miután az önkormányzat sikerrel zárta az iskola épületének bővítését és felszerelését – derült ki Kovászna Megye Tanácsának a községbe kihelyezett tegnapi soros ülésén. A beruházás oroszlánrészét a Helyi Fejlesztések Országos Programján keresztül elnyert támogatásból fedezte az önkormányzat, viszont a végeredményhez a megyei önkormányzatnak is hozzá kellett járulnia, illetve a helyi költségvetésnek is komoly terhet jelentett a beruházás.

A megyei képviselő-testület tulajdonképpeni ülésének felvezetőjeként Silviu Tăraș, Kökös polgármestere ismertette azokat a megvalósításokat is, melyeket Kovászna Megye Tanácsával közösen sikerült tető alá hozni. Ezek közé tartozik a községközponti Gábor Áron Általános Iskola is, amelynek épületét az országos program révén tervezte helyrehozni az önkormányzat, de csak az ingatlan bővítésére kaptak összesen valamivel több, mint 2,5 millió lej támogatást a minisztériumtól – még 2017-ben írta alá a finanszírozási szerződést elődje. Az eredeti, 1902-ben felhúzott épület ugyanakkor kimondottan leromlott állapotban volt, két évvel ezelőtt még penészes, felázott falak között, több évtizedes padokban tanultak a diákok, a villanyhálózat állapota is közveszélyes volt, a fűtést kályhákkal oldották meg. Végül a megyei önkormányzatnál találtak megoldást, amely nyolcvanezer lejjel támogatta a régi ingatlan rendbetételét. Emellett az elmúlt három évben több rendben kisebb összegeket is biztosítottak a folyó karbantartások társfinanszírozására, illetve a délutáni iskolai foglalkozásokra. A község szintúgy alaposan kivette a részét a költségekből, a polgármester szerint az elmúlt harminc évben ez volt a legmagasabb összeg, amit saját forrásból a tanügyi infrastruktúrára áldoztak. Negyedikként ráadásul sikerült egy uniós támogatást is elnyerniük a tanintézet digitalizálására, ennek köszönhetően okostáblákkal szerelték fel a tantermeket, laptopokat kaptak a tanárok, illetve táblagépeket a diákok. Továbbá egy játszóteret is létrehoztak az udvaron.

A felújított, kibővített épületben világos, barátságos tantermek várják a diákokat, a tetőtérben pedig vendégszobákat alakítottak ki, illetve az ingatlan része a korszerűsített tornaterem is. Silviu Tăraș ugyanakkor elmondta, a községben a magyar kormány támogatásával egy teljesen új óvoda is épült. Az elöljáró azt is hangsúlyozta: az iskolaépület önmagában nem elég, olyan tanintézetet akarnak létrehozni, ahová a gyerekeket szívesen hozzák, illetve ahol olyan nevelést kapnak, amely hatására is a községben maradás vagy a visszatérés mellett dönthetnek. Az elképzelései között szerepel a tanárok továbbképzésének támogatása, valamint tanítás utáni programok szervezése a diákok számára az iskola keretein belül.