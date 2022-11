A CNI úgy becsülte: a kézdivásárhelyi uszoda felépítése mintegy 92 millió lejbe kerül áfa nélkül, az eddig befektetett pénzösszeggel a szalagvágásig kb. 147 millió lejt – vagyis mintegy harmincmillió eurót – emésztene fel tehát a létesítmény. A versenytárgyalás első két helyezettje nagyjából hasonló, a becsült összegnél kisebb ajánlattal jelentkezett, a kiíráson részt vevő harmadik szakcég hárommillió lejjel drágábban vállalta volna az építkezést. A mindössze 85 ezer lejes eltérés miatt az „ezüstérmes” vállalkozás megóvta az eredményt, emiatt csúszhat a céhes városbeli nagyberuházás megvalósítása.

Mint ismert, a kézdivásárhelyi uszoda építése Török Sándor polgármestersége idején kezdődött el, egyébként ekkor épült fel a sportcsarnok és kezdték meg a műjégpálya kivitelezését is, utóbbit már Bokor Tibor polgármester mandátuma alatt fejezték be. Az uszoda építése az alap kiöntésénél megtorpant, a jelenlegi polgármesternek nemrég sikerült csak elérnie, hogy a szükséges pénzösszeget a kormány megítélje. Az igen jelentős beruházás miatt külön kormányrendelet meghozatalára volt szükség, a nagy tétel okán pedig valószínűsíthető volt az is, hogy több vállalkozás tesz ajánlatot.

A fedett uszoda megépítésével a kézdivásárhelyi sportélet úszó- és vízipóló­csapattal is bővülhetne. A közel 35 méter hosszú, 21 méter széles és 8 úszósávval ellátott medence nyitott lenne a versenyzők számára, de a tervek szerint úszás­oktatás is zajlana itt a kézdivásárhelyi és a környező településeken tanuló kisis­kolásoknak. A közel 4500 négyzetméter alapterületű létesítmény három szintből áll, az alagsorban kap helyet a működtetéshez szükséges műszaki berendezés, valamint az ötféle szauna. A komplexumban öt különböző méretű és rendeltetésű medence kap majd helyet, köztük a már említett nagy medence.