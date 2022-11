Átkelőt javítanak és aszfaltoznak

Mostanra már a Bem József utca mindkét sávján lehet közlekedni, de továbbra is van, ami zavarja errefelé a forgalmat: zajlik az oroszfalvi vasúti átkelő javítása. Ezzel egy időben egy újabb kis városrész újul meg Kézdivásárhelyen: tegnap került aszfalt a Csipkerózsa utcára.

Jó pár hó­napja zajlik a megye talán legforgalmasabb szakaszának számító 11-es számú országút részét képező Bem József utca felújítása Kézdivásárhelyen: az út néhány napja mindkét sávon használható, a forgalmat most az oroszfalvi vasúti átkelőnél zajló munkálatok akadályozzák. Az átkelő felújítását azért kezdte meg csak most a marosvásárhelyi vállalkozás, mert számos engedélyt kellett beszerezniük.

Bokor Tibor polgármester szerint új alap kerül a sínpár alá, betonoznak, majd aszfalttal hozzák szintbe az átkelőt. A munkálatot kedden más okból is meg kellett állítani, Bereck irányából egy speciális konvoj haladt át a városon s így az említett átkelőn is: az óriási tartályok szállítása nem kis logisztikai galibát okozott, több helyen le kellett szerelni a villany-, telefon- és internetszolgáltatást nyújtó kábeleket a póznákról, mivel a tartályok nem fértek el alattuk. Ugyanakkor az átkelőnél is csak apró munkálatokat tudtak elvégezni, hogy a szállítmányt vivő nagy tehergépkocsik át tudjanak haladni.

Jó hír viszont, hogy a végéhez közeledik a Csipkerózsa utca korszerűsítése is, tegnap aszfaltozták az úttestet és a Rózsa cukrászda előtti területet. A járdákra itt már korábban rákerült a bitumen.