Gyertyagyújtás Zágonban

Lelkesen készültek az adventre a zágoni óvodások és iskolások is. A Mikes Kelemen Művelődési Központ gabonásában pénteken elkészítették az adventi koszorúkat, majd szombat este a Kisboldogasszony-plébániatemplom udvarán részt vettek a római katolikus és református egyházközségek, illetve a polgármesteri hivatal és a Mikes Kelemen Általános Iskola szervezésében megtartott ökumenikus adventi gyertyagyújtáson.

A hideg, szeles időjárás ellenére sokan megjelentek az ünnepi rendezvényen, köztük Kiss Augustin polgármester is. Az iskola ötödik osztályos tanulói tízperces zenés-verses műsorával kezdődött a gyertyagyújtás szertartása. Ezt követően Mihály Imre plébános meggyújtotta az első gyertyát, megszentelte és megáldotta a koszorút. „Ez a gyertya jelképezi Krisztust, aki a világ világosságának mondja magát. Azt akarjuk, hogy az ő fénye gyúljon ki a mi lelkünkben is, éppen ezért nem elég csupán itt, a koszorún meggyújtani a gyertyát, hanem törekedjünk arra, hogy a mi szívünkben is gyúljon ki Krisztus fénye” – mondta a plébános.

Az adventi várakozás első, a békét jelképző gyertyája a római katolikus plébániatemplom udvarán gyúlt ki tehát Zágonban, a második, a hitet jelképző gyertyát december 3-án, szombaton a református templomkertben gyújtják meg. A harmadik meggyújtásának, amely a szeretetet jelképezi, szintén a katolikusok adnak otthont december 10-én, szombaton, az utolsót, a reménység gyertyáját december 17-én a reformátusok szervezésében gyújtják meg – tudtuk meg Mihály Imre plébánostól.

Az áldást követően a szervezők meleg teával és süteményekkel kínálták meg a jelenlevőket.