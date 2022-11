Következő lapszámunk a hivatalos munka­szüneti napok miatt december 2-án, pénteken jelenik meg.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház ma 19 órától a kamarateremben Ivan Viripajev: Oxigén című darabját játssza Pálffy Tibor rendezésében.

JEGYVÁSÁRLÁS. A színház jegypénztára ma 9–16 és 18–19 óráig tart nyitva, szerdától zárva lesz. Telefon: 0728 083 336 vagy 0267 312 104. Elektronikus jegyvásárlás: biletmaster.ro.

Kiállítás

GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS. Az Árkosi Kulturális Központ sepsiszentgyörgyi kiállítótermében (Olt utca 6. szám) ma 19 órától Veress-Nagy Tímea műkritikus megnyitja Baász Orsolya és Szabó Lehel The mind is a terrible thing to taste című képzőművészeti kiállítását. A tárlat válogatás a művészek új, jellegzetes alkotásaiból.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 16.30-tól Fura világ (magyarul beszélő), 17 órától Teddy mackó karácsonya (románul beszélő), 18 órától Egy diktátor ifjúkora (magyar feliratos román történelmi játékfilm) – a filmvetítés után közönségtalálkozó lesz a film alkotóival, 18.30-tól Azt mondta (román feliratos), 20.45-től A menü (román feliratos) és 21 órától magyarul beszélő. • November 30-án, szerdán és december 1-jén, csütörtökön a mozi zárva tart.

Hitvilág

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a szemerjai református egyházközség könyvtártermébe.

IMALÁNC. A sepsiszentgyörgyi Szent József-templomban csütörtökön a 18 órai szentmisével ünnepélyesen lezárják a családért, családfáért végzett négyhetes imaláncot. A szentmisét Karácson Tibor atya, a Mária Rádió lelki igazgatója végzi, és a Mária Rádió élőben közvetíti.

Tortoma Önképzőkör

A baróti Művelődési Ház Bodosi Dániel-termében ma 19 órától A citera világa címmel Fekete Hunor zenepedagógus (Nagyajta), a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola citeraoktatója tart vetített képes előadást. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Röviden

SZORGOS KEZEK. A sepsi­szentgyörgyi Szent József-plébánia könyvtárában ma 15 órától kézműves-népművészeti tevékenységre (hímzés, kötés, horgolás) várja az érdeklődőket a Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör.

ELMARAD A JOGI TANÁCSADÁS. A szokásos szerdai ingyenes jogi tanácsadás szerkesztőségünkben a munkaszüneti nap miatt elmarad.

AUTÓBUSZ. November 30-án, szerdán és december 1-jén, csütörtökön Sepsiszentgyörgyön az autóbuszok hétvégi program szerint (félóránként) közlekednek – közölte a Multi-Trans Rt. ♦ A város központjában bevezetett forgalomkorlátozás miatt december 1-jén, csütörtökön 8.30–11 óráig a 2-es számú autóbuszjárat útvonala a vasútállomástól a Szemerja negyedbe a következőképpen módosul: vasútállomás–Csíki negyed–Daczó utca–Grigore Bălan út–1918. december 1. út (jelzőlámpa)–Szemerja.

VÍZELZÁRÁS. A Közüzemek Rt. Sepsiszentgyörgyön a Csíki utcai nyomóvezetéken való javítási munkálatok miatt december 2-án, pénteken 8–20 óráig szünetelteti a szolgáltatást a Csíki utcában az Árkosi utca kereszteződésétől a város Csíkszereda felőli kijáratáig, az Árkosi úton, a Forrás utcában, Árkoson, az Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóságnál, az RGT és TTC cégeknél, a Sepsi Arénában, a Hunyadi csárdában, a Kovács-kastélyban, valamint a Forrás utca és a Sepsi Aréna közötti szakaszon (Nicolae Moldovan, Gaál Sándor, Imre István, Forrás és Albert Álmos utca). A víz­ellátás újraindítása után a víz zavaros lehet.

TEGA RT. November 30-án, Szent András napján, december 1-jén, Románia nemzeti ünnepén, illetve december 2-án a Tega Rt. ügyfélszolgálata zárva tart. Különböző lebonyolítandó ügyekkel kapcsolatban az office@tega.ro e-mail-

címen lehet érdeklődni – ezekre munkanapokon tudnak válaszolni majd. ♦ Az ünnep idején nyitva tart a piac, illetve a hulladékszállítás is a megszokott rend szerint zajlik.

INGYENES MEGHALLGATÁS. December 5-én, hétfőn 10 órától Sepsiszentgyörgyön a Kovászna megyei prefektúra épületében meghallgatást tart a nép ügyvédje és a gyermekek ügyvédje. Az ombudsmanhoz magyarul is lehet fordulni, a szolgáltatás ingyenes.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszent­györgyön ma 20–6 óráig a Benedek Elek utcai 30-as Farmacom (telefon: 0367 407 568), szerdán 8–12 és 16–20 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Richter (0267 351 025), csütörtökön 8–12 és 16–20 óráig a Bánki Donát utcai Medicom (0267 352 659); Kézdivásárhelyen ma, szerdán és csütörtökön 8–22 óráig a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608), szerdán és csütörtökön 8–18 óráig a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089); Baróton ma és szerdán 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann (0745 822 449), csütörtökön a Szabadság utcai Mária (0729 935 431) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten a Sport utca 3. szám, 1/I/1. cím alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) 9–12 óráig; a Józef Bem utca 2/3/J/1. cím alatti Dent-Art rendelőben (0733 007 002) 12–18 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.