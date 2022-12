– Milyen jó, hogy jutott ajándék minden gyerek csizmájába – töprengett elégedetten.

Fáradt volt. Mérföldeket lépő csizmájával egyetlen éjszaka járta be a világ összes faluját, városát, de még a legeldugottabb

tanyákat is.

A város szélén lakó tanító kisebbik lánykájára, Ilkára gondolt, aki arra kérte őt, hogy a jövő évi Mikulás-estén egy kis kutyával ajándékozza meg.

Ekkor egy behavazott pad alól nyöszörgést hallott. Egy kutya didergett ott árván. Ölbe vette, simogatni kezdte a bozontos

jószágot.

– Nemcsak fázik, biztosan éhes is – dörmögte Mikulás bácsi. – De mit adhatnék én neki? Egy éhes mókuson könnyebben tudnék segíteni, mint ezen a vacogó kutyuson. Csörgő dió, mogyoró… hókusz-pókusz, változz kolbásszá!

Azzal benyúlt a puttonyába, s láss csodát, arasznyi kolbászt húzott

ki onnan.

– No, pajtás, neked is jut ma ajándék! – biztatta a kutyát, de az nem mozdult meleg tenyere simogatásából.

– Nem vagy éhes! Te gazdira vágysz, aki játszik veled és kedves hozzád… Már tudom is, kinél a helyed.

Azzal felállt a padról és elindult szaporán a város széle felé.

Reggel, amikor Ilka a mamájával óvodába indult, az ajtójuk előtt fehér prémes, piros kabátba botlott.

– A Mikulás elvesztette a palástját! – kiáltotta, és lehajolt érte.

A ráncok közül egy csillogó szemű, fényes szőrű kis­kutya nézett szembe vele, mintha azt mondta volna:

– Egy évvel hamarabb érkeztem, mint ahogy rendeltél, de nagyon foglak szeretni, ha jó gazdim leszel.