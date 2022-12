Szent Miklósról, aki a szegények és a gyermekek védőszentje, sokféle legenda született, ezekről az óvodában, iskolában, a templomban mindenki hall.

Lássuk most, más országokban milyen a Mikulás-várás.

A finn Mikulás, Joulupukki Helsinkiben már december elejétől rénszarvasokkal járja az utcákat. A szánt gyönyörű díszruhába öltözött, piros kantáros lovacskák húzzák, és a szelídebbeknek még a hátára is felülhetnek a gyerekek. A finnek szerint csak a Korvatonturi nevű kis faluban élő Mikulás az igazi.

Norvégiában nagyon hasonlóak a szokások, mint nálunk, magyaroknál. A Nisse, vagyis a norvég Mikulás nem éjszaka érkezik a kéményen keresztül, ezért mindig tiszta a ruhája. Krampuszok helyett pedig manócskák segítik, akik közül az istállóban lakó Fjosnisse például a farm állatai­ra vigyáz.

Amerikában Szent Miklós (Father Christmas) ünnepe a 19. században keveredett össze karácsony ünnepével. Az amerikai gyermekek a kandallópárkányra akasztott zoknijaikba várják az ajándékot, s hogy a Mikulás ne távozzék üres hassal, egy kis sütit és tejet is készítenek neki a zoknik mellé.

Nos, elég a meséből, a történetekből, aki nem tudta volna, hogy cipőt kell pucolnia hétfőn este, annak most eszébe juttatjuk.

Kezdődhet hát a Mikulás-várás!