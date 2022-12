A sepsiszentgyörgyi Huni Squash SKE a Román Fallabdaszövetség égisze alatt megszervezte az ifjúsági Román Kupát, amelynek a brassói WePlay Klub adott otthont péntektől vasárnapig. A rendezvénnyel párhuzamosan zajlott a veterán Román Kupa is, amelyre első alkalommal került sor a román fallabdázás történetében. A háromszéki klub versenyzői öt dobogós helyezéssel fejezték be a viadalokat.

Az ifjúsági tornára összesen 34 gyerek nevezett, akik hét korcsoportban tehették próbára magukat, míg a veterán versenyre 24 fallabdázó jelentkezett, akik három kategóriában küzdöttek. A játékosok Sepsiszentgyörgyről, Bukarestből, Temesvárról, Brassóból, Kolozsvárról, Csíkszeredából és Călărași-ról utaztak a megmérettetésre. A háromszéki klub versenyzői ötször állhattak dobogóra, Kovács Kristóf (U15), Dávid Márk (U19) és Madaras Simona (+35 év) a harmadik pozícióban végzett, míg Nicolae Hărșan (+35 év) és Szilágyi-Nagy Sándor (+45 év) a második helyen zárt. A 13 éves David Focșanschi szolgáltatta a torna meglepetését, ugyanis U19-ben második lett.

„Úgy gondolom, mindkét rendezvény sikeres volt. A gyerekeknél szép számban összegyűltek, ennek köszönhetően hét korcsoportot tudtunk indítani, ami már önmagában pozitívum. Megleptek minket egy doppingtesztettel is, amely során a 19 év alatti dobogós fiúkat és lányokat ellenőrizték. A veteránok számára először rendeztünk Román Kupát, kevesebben neveztek be, min tavasszal az országos bajnokságra, viszont így sem panaszkodhatunk, ráadásul volt néhány új arc is. Szervezőként mindkét rendezvénnyel elégedett vagyok” – nyilatkozta Bara Hunor, hozzátéve, az ifjúsági Román Kupa főtámogatója Kovászna Megye

Tanácsa volt.

Eredmények: * fiú, U11: 1. Dawa Lama (Infinity Bukarest), 2. Sánta Ábel (Transylvanian Tennis&Squash), 3. Flavian Focșanschi (Infinity Bukarest) * fiú, U13: 1. Mingmar Lama (Infinity Bukarest), 2. Ilyés Zajzon (Transylvanian Tennis&Squash), 3. Deian Rotunjanu (Helios) * lány, U13: 1. András Mikolt (Transylvanian Tennis&Squash), 2. Balogh Andrea (ProSquash Kolozsvár), 3. Iris Aricescu (Infinity Bukarest) * fiú, U15: 1. Balogh Róbert (ProSquash Kolozsvár), 2. Rareș Popovici (Helios), 3. Kovács Kristóf (Huni Squash SKE) * lány, U15: 1. Pescarescu Tamara (Transylvanian Tennis&Squash), 2. Sándor Anna (Transylvanian Tennis&Squash), 3. Alexia Aricescu (Infinity Bukarest) * fiú, U19: 1. Richard Dragomir (Remat Călărași), 2. David Focșanschi (Infinity Bukarest), 3. Dávid Márk (Huni Squash SKE) * lány, U19: 1. Nicoleta Ștefan (Infinity Bukarest), 2. Andreea Ghiorghișor (Remat Călărași), 3. Alexandra Ghiorghișor (Remat Călărași) * nő, +35 év: 1. Ania Nemedi (Helios), 2. Daciana Pavel (Infinity Bukarest), 3. Madaras Simona (Huni Squash SKE) * férfi, +35 év: 1. Daniel Sima (Helios), 2. Nicolae Hărșan (Huni Squash SKE), 3. Balogh Cristian (ProSquash Kolozsvár) * férfi, +45 év: 1. Marcel Răsădean (Helios), 2. Szilágyi-Nagy Sándor (Huni Squash SKE), 3. Silviu Deac (Helios). (miska)