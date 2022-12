A kökösi Farm utca 500. szám alatt található lovastanya tulajdonosa, Bartha Róbert lett a novemberi választások után a Román Fogathajtó Szakbizottság elnöke, aki így a Román Lovasszövetség vezetőtanácsában is helyet kapott. Fia, Eduárd – aki többszörös országos bajnok, illetve 2015-ben akadályhajtásban világbajnok – sikeres szezont tudhat maga mögött, ugyanis idén mindegyik versenyén dobogóra állhatott, jelenleg 29. a világranglistán.

Bartha Róbert úgy fogalmazott, munkás év van mögöttük, ugyanis Eduárd öt versenyen vett részt, és mindegyiken sikerült a legjobb három között végeznie. Gerjenben győztek, Bodokon szintén mindenkit maguk mögé utasítottak, Fugyivásárhelyen és a budapesti Kincsem Parkban második helyen zártak. Az idény végén a Karpatia Horse Show hetedik kiírásán apa és fia is rajthoz állt, ahol kettes- és négyesfogat-hajtásban is a legjobb három között fejezték be a megmérettetést. Az országos bajnokság döntőjére nem utaztak el Marosvásárhelyre, ugyanis a finálét különösebb egyeztetés nélkül szeptember végéről egy hónappal elhalasztották.

A tulajdonos elmondta, az immár húszéves Romániai Magán Lipicai Lótenyésztők Egyesületének vezetőségében is részt vállalnak, ugyanis Róbert az új elnök, míg lánya, Júlia az alelnök. Kiemelte, ezek a tisztségek rengeteg munkával járnak, viszont szükségesnek látták, hogy szerepet vállaljanak. A jövőben a Román Fogathajtó Szakbizottság elnökeként is helyt kell állnia, ugyanis a novemberi választások során megválasztották, így a jövőben rengeteg munka vár a Bartha családra.

Bartha Róbert szerint 2023 kihívásokkal teli év lesz, hiszen szeptember végén és október elején kettesfogathajtó-világbajnokságot rendeznek Franciaországban. Úgy érzi, 2020 óta nemzetközi szinten a romániai fogathajtás nem lépett előre, a válogatott addig az első tízben végzett a világ legjobbjait felvonultató versenyen, 2015-ben az ötödikek voltak, viszont legutóbb a tizennegyedik pozícióban zártak. Az új elnök bízik abban, hogy sikerül a klubokkal közös nevezőre jutnia, és ismét felvehetik a versenyt az élmezőnnyel. Emlékeztette, hogy Eduárd tavaly nem utazott el a hollandiai világbajnokságra, ugyanis a kiadások nagyok voltak, a városi és a megyei önkormányzat pedig nem nyújtott anyagi támogatást.

„Kiváncsi vagyok, hogy a jövő évi világbajnokság tekintetében milyen irányba változik a helyi és a megyei önkormányzat hozzáállása. Mivel a világbajnokság Észak-Franciaországban lesz, 2600 kilométeres út vár ránk és a lovakra, így kénytelenek leszünk legalább kétszer megszállni, ez pedig pénzbe kerül, ahogy a részvétel is” – mondta Bartha Róbert. Hozzátette, mivel rendkívül párás a levegő a világbajnokság helyszínén, így legalább két nappal a kezdés előtt oda kellene érniük, ugyanis a lovaknak időre van szükségük az akklimatizálódáshoz. Jövőben a világbajnokságon kívül még biztosan versenyeznek júniusban Bodokon és augusztusban Fugyivásárhelyen.