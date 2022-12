Nagy Kopeczky Kálmán-emléknap

Következő írásunk

Mivel nagyon jól ismerik egymást és egymás könyveit is, a két meghívott író, Lakatos Mihály és Simó Márton maguk mutatták be egymást a közönségnek a kedd esti sepsiszentgyörgyi könyvbemutatón a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében. A beszélgetés során életük fontosabb eseményeiről és friss könyveikről vallottak és fel is olvastak írásaikból.