Több tényező miatt is áremelésre kényszerülnek január 1-jétől a háromszéki köztisztasági vállalatok. A sepsiszentgyörgyi székhelyű Tega Rt. az Öko Sepsi Társuláshoz tartozó 38 közigazgatási egységben városon nagy valószínűséggel az eddigi 10 lejről 15-re, míg a községekben 8 lejről tízre növeli a személyenkénti szemétszállítási díjat. Kézdivásárhelyen januártól 14 lejt kell fizetni személyenként, Csernátonban és Esztelneken pedig 10 lejt. Kovászna esetében még nem született végső döntés az áremelésről. Bodzafordulón már korábban 14,50 lejt határoztak meg a szolgáltató hatáskörébe tartozó közigazgatási egységekben, ez nem változik.

Lapunk megkeresésére Máthé László, a Tega igazgatója elmondta, a társuláshoz tartozó önkormányzatok képviselő-testületei ebben az időszakban szavaznak arról, hogy jóváhagyják-e a szolgáltató által javasolt áremeléseket, illetve felhatalmazzák valamely tagot, hogy az Öko Sepsi december 20-i közgyűlésén képviselje a közigazgatási egységet és támogassa vagy sem a felterjesztett áremelést. A drágítást azt követően alkalmazhatja a szolgáltató, ahogy a közgyűlés rábólintott a javaslatra.

Máthé László kifejtette, hogy a Tega három éve nem módosította a lakossági árakat, ám a jelenlegi gazdasági helyzetben ez elkerülhetetlen. A működési költségek nagyon megugrottak, az üzemanyag ára jelentősen elszaladt, emellett az infláció meghaladta a 12 százalékot, emelkedett a hulladéklerakási díj is a lécfalvi kezelőközpontban, s ezeket a költségeket mind bele kell építeni az új díjakba.

Tóth-Birtan Csaba, az Öko Sepsi Társulás elnöke, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere lapunk megkeresésére elmondta, hogy a vidéki önkormányzatoknál nem tapasztaltak különösebb ellenállást az új árak kapcsán, így várhatóan jóváhagyják az emelést. Erre a jelenlegi gazdasági helyzetben sajnos számítani lehetett. Sepsiszentgyörgy esetében emellett az árképzést más tényezők is befolyásolják, így az utcák takarításának ellenértéke. Az elnök ugyanakkor jelezte, hogy az általános drágulás mellett egy másik árképző tényezőről is beszélni kell. Hosszú ideje létező jelenség, hogy a szolgáltatóhoz bejelentett személyek száma nem felel meg a valóságnak, ráadásul évről évre csökken. A be nem jelentett, de adott háztartásban élők gyakorlatilag veszteséget okoznak a szolgáltatónak, hiszen hulladékot termelnek, de a kezeléséért nem fizetnek.

A Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Egyesület igazgatója, Ambrus József is megerősítette, hogy a hulladékkezelési díjak a fent említettek szerint változnak, és nem csak a természetes személyeknek kell majd többet fizetniük. Nagyobb összeget kell majd törlesztenie annak a tíz önkormányzatnak is, amelyek esetében nem léteznek egyéni lakossági szerződések, illetve kétszáz lej fölötti összeget kell köbméterenként fizetniük a jogi személyeknek is az Öko Sepsi Társasághoz tartozó településeken.

Az igazgató továbbá elmondta, hogy több jogszabály-módosítás is történt az elmúlt időszakban, így most az árakra a Közszolgáltatások Országos Szabályozási Hatóságának is rá kell bólintania, így némileg letisztult az árképzési eljárás. Szintén az új előírások nyomán az ügyfelek részletes számlákat kapnak majd, amin feltüntetik, hogy az egységárból mennyi milyen költségtételeket fedez. Magyarán, az emberek pontosan láthatják majd, hogy például a vegyes vagy az újrahasznosítható hulladék kezelésére fordított összeg az egységárban mennyit jelent.

Az igazgató azt is jelezte, hogy a most tervezett áremelésen túl, a minimálbér januári növekedése újabb drágításokhoz vezethet a hulladék esetében is.