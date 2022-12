Nagyon rossz tervezőpartnert fogtak ki, sokadik felszólításra sem adta még át a tervet, így nem sikerült továbblépni – mondta el érdeklődésünkre Tóth-Birtan Csaba alpolgármester. Az önkormányzat még nem mondott le teljesen arról, hogy megvárják, míg végül a terveket csak kézhez kapják, de lévén, hogy a felszólítások semmilyen hatással nincsenek, fontolgatják a szerződés felbontását a tervezővállalattal. Az elképzelés szerint az épületben két-háromszobás lakásokat alakítanának ki a jelenlegi garzonokból, melyekben konyha és mellékhelyiség is helyet kapna. A mosdók, vécék korábban közösek voltak, a folyosók végén alakították ki. A szociális igazgatóság készíttetett egy megvalósíthatósági tanulmányt az elképzelt beavatkozási munkálatokról, ennek alapján kellett volna elkészülnie a műszaki tervnek, de ez még mindig nincs meg. A kellemetlen, hogy a fejlesztési minisztérium két rendben is biztosította a források egy részét a tervezésre és a kivitelezésre is, viszont tavaly az összeget vissza kellett utalni, illetve egy hányadának idén is ez lesz a sorsa, mivel a kivitelezéshez biztosan nem tudnak hozzákezdeni.

A Sing-Sing néven ismert szociális tömbházat 2012-ben ürítette ki az önkormányzat, az alsó két szintet leszámítva a többit lezárták, a lakók egy részét a Mikes Kelemen utcai szociális tömbházakba költöztették. Ezeket a város akkortájt korszerűsítette, miután kilakoltatták az oda önkényesen beköltözötteket, akik közül többen nem is a megyéből származtak. Antal Árpád polgármester akkor azzal indokolta a Sing-Singként ismert létesítmény felszámolását, hogy sem az ott összezárt, sem a lakónegyedi közösség számára nem megfelelő. A polgármester azt is jelezte, hogy a Csíki negyedbeli állapotok normális mederbe tereléséért különféle védekezési módszerek kidolgozására is kényszerült az önkormányzat, a helyi rendőrség kihelyezett őrsöt hozott létre, a lakótelep több pontján biztonsági kamerákat szereltek fel – ezek azonban nem oldották meg a szociális otthonbeli gondokat. Igen sokan a Sing-Singbe került családok közül végleges állapotnak tekintették helyzetüket, megelégedtek a segélyekkel, dolgozni nem akartak. Antal Árpád ugyanakkor rámutatott, a kiemelkedésért tenni igyekvőket az önkormányzat továbbra is támogatja, nekik szociális felmérés alapján biztosítanak lakhatást az említett Oltmező utcai tömbházakban. A szociális lakások felszámolását követően az alsó szintjein a Máltai Szeretetszolgálat alakított ki hajléktalanszállót. Az épület többi részét azóta sem használják semmire.