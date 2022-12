A megjelenteket, a fúvószenekar egykori tagjait, azok családtagjait, a jelenlegi fúvósokat és oktatóikat, Gergely Tamást és Szóró M. Dorinát, a község világi és egyházi elöljáróit és az érdeklődőket Gál Enikő könyvtáros és a művelődési otthon igazgatója köszöntötte. Elmondása szerint az egykori fúvószenekart néhai Szalad Árpád iskolaigazgató és Winkler Imre Ignác helytörténész alapította 1979-ben. Első karnagya Vikol Kálmán volt. A zenekar első próbáját 1979. február elsején tartották 36 jelentkezővel, az akkori 30–40 éves korosztállyal, majd később 9–10 éves gyermekeket is bevettek a zenekarba. Heti egy alkalommal próbáltak. Roth Pál akkori párttitkár messzemenően támogatta őket. Hangszereket a megyei művelődési bizottság jóvoltából kaptak. 1982-ben már saját egyenruhában zenéltek. Első nagy fellépésük abban az évben május elsején volt. Repertoárjukban kiemelt helyet kaptak az indulók, keringők és himnuszok. A zenekar fénykora az 1979 és 1986 közötti időszakra esett. Utolsó fellépésük 1986. május elsején volt Vikol Kálmán vezetésével, majd Boldizsár Géza vette át tőle a karmesteri pálcát és működtette még azt két évig. Gál Enikő az időközben elhunyt fúvósokról is megemlékezett.

Végezetül a jelenről is szólt, hiszen két lelkes fiatal zenész, Gergely Tamás és Szóró M. Dorina 2019-ben megálmodták és megalapították a Felső-Háromszéki Ifjúsági Fúvószenekart. „Egy kicsit visszarepültünk az időben, az előbb elhangzottak alapján felidéztük a régebbi emlékeinket az egykori Polyáni Fúvószenekarról, ami megmelengette szívünket, és ugyanakkor még nagyobb öröm tölti be szívünket látván a színpadon a sok fiatalt hangszerrel kezükben, és nemcsak új hangszerekkel, hanem a régi, korábbi zenekar hangszereivel. Az egykori polyáni fúvószenekar értéket hagyott az utókornak, hiszen lehet, hogy éppen az unokák játszanak egy-egy régi hangszeren, amellyel régebb a nagyapák zenéltek. A Polyáni Fúvószenekar fontos szerepet töltött be Kézdiszentkereszt kulturális életében; hétévnyi fennállásukkal gazdagították a köz­ség kulturális életét, rendezvényeken, fesztiválokon, ünnepségeken vettek részt, emlékeket hagyva maguk után” – összegezett a művelődési otthon vezetője, majd átadta a szót Szóró Dorinának, hogy méltassa az eseményt.

„A Felső-Háromszéki Ifjúsági Fúvós­zenekar vagyunk. Legalább annyira vagyunk Ozsdoláé, Csernátoné vagy éppen Almásé, mint Kézdiszentkereszté. A zenekar tagjai tíz környékbeli település kicsi zenészei, akik egy csapatként állnak ki egymás településének faluünnepein szórakoztatni a közönséget” – mondotta többek között a karnagy, aki dióhéjban a jelenlegi fúvószenekar történetét ismertette és emlékeztetett arra, hogy a zenekar második fellépése éppen a polyáni színpadon volt 2019. december 19-én. Azt is elmondta, hogy ünnepi műsorukat az egykori Polyáni Fúvószenekarnak ajánlják, majd kezdetét vette a hangverseny. Elsőként a közismert Disney rajzfilm, az Aladdin két betétdala hangzott el. Következő számuk a svéd Europe együttes legendás dala, a The final countdown volt, majd ezt követően a The Neverending Story, azaz A végtelen történet című szám következett. A hangverseny második felében felkérte Vikol Kálmánt, hogy ossza meg a jelenlevőkkel a Polyáni Fúvószenkarral kapcsolatos emlékeit, majd tizenkét közismert karácsonyi dal hangzott el. Záróakkordként ismét Vikol Kálmán vezényelte le az utolsó zeneszámot, a Szamosmenti indulót. A rendezvényt adventi vásár zárta. A művelődési otthon előcsarnokában az egykori fúvószenekar hangszereit, egyenruháit, egyéb tárgyait és díszokleveleit is bemutatták.