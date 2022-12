Május végén újból SepsiBook

Előző írásunk

Az Avas-tető és a Szent Mihály-hegy előterében levő települést régen Baksafalva nevű falurészével együtt emlegették, s hosszú ideig közigazgatási szempontból Lemhény községhez tartozott. Csak 2004-től lett községközpont, jelenleg Kézdicsomortánnal alkot egy közigazgatási egységet, mesélünk később erről a faluról is. Nagyon népes település nem lehetett ez az Almás, nevével csak az 1567. évi összeírásban találkozunk, akkor tizenegy kapuval jegyezték be. Lestyán Ferenc atya adattárában (1996) középkori templom nélküli településként jelenik meg. Többször is volt alkalmam ismerkedni a településsel személyes kapcsolataim is vannak, így hát mesél a falu, mesélek jómagam is. Egyfajta csend, az ünnepvárás hangulata uralja a falut, itt is ég már a második adventi gyertya a hősi emlékmű előterében.