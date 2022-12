Díjazták a fiatal vállalkozókat

A több kategóriába sorolt elismerésekre 35 év alattiak jelentkezhettek, de a szervezet ajánlásokat is elfogadott. Díjazták az év fiatal vállalkozóját, az év női vállalkozóját, az év cégvezetőjét és az év innovátorát. A díjátadó ünnepség, amelyen mintegy hatvan meghívott, az országos munkaadói szervezet képviselői mellett helyi gazdasági intézmények vezetői, cégvezetők, fiatalok és fiatal vállalkozók vettek részt, egyben a szervezet évzáró eseménye is volt. Karácsony Zsolt, a JBC elnöke a közösségépítés fontosságát emelte ki. Szerinte a tizenhárom év alatt az egyesületnek meghatározó kapcsolatrendszere épült ki a gazdasági élet szereplőivel, akik tudásukkal, tapasztaltukkal és üzleti lehetőségeikkel támogatják a fiatal vállalkozókat. A szervezet tevékenységét a felszólaló vendégek is hangsúlyozták.

A díjátadó előtt az elmúlt év néhány fontos eseményéről is beszámolt az elnök. A szervezet több formában kínált lehetőségeket, támogtást az érdeklődő fiataloknak. Kapcsolatépítő eseményeket szerveztek: Wine & Networking, a Business Café, Tusványoson a startup-ökoszisztéma kapcsán kerekasztal-beszélgetést, nagy sikernek örvendett nyári Workshop táboruk. Több esemény partnereként népszerűsítették a vállalkozói kultúrát a Sepsi Tabakó Festival VállalkoZónájában, a Sicfeszten pedig női vállalkozók beszélgetését szervezték meg. Nagy hangsúlyt fektettek a fiatal vállalkozók népszerűsítésére a médiában.

A versenyre 26 jelentkezőt neveztek, a különböző kategóriák feltételrendszere alapján szakmai zsűri döntött a díjakról. Az Év fiatal vállalkozója és az Év női vállalkozója kategóriában a profit, a forgalom és az alkalmazottak száma alapján született döntés.

Eszerint a 2021-es gazdasági eredmények alapján az Év fiatal vállalkozója kategória első helyezettje Mihály Andor lett, aki a Malcone Rope Kft.-t, egy ipari alpinizmussal foglalkozó céget vezeti. A JBC közleménye szerint Andor és fiatal csapata veszélyes fák kivágásával és nyesésével, magasépületek külső vakolásával, silótornyok tisztításával, reklámbannerek szerelésével foglalkozik, de el az ablakmosásig minden „veszélyes” munkát vállalnak. Nem csupán itthon, az országban több helyen is dolgoznak, idén külföldi projektet is vállaltak. Eddigi legnagyobb munkájuk a nemrég megépült Sepsi OSK stadion hang- és székrendszerének felszerelése volt. Fiatal csapattal dolgoznak és legfontosabb céljuk, hogy a régióban kellő ismertségre tegyenek szert, s ezáltal minél kevesebb távoli munkát kelljen vállalniuk.

Az Év női vállalkozója díjra kilenc jelölés született, az elismerést Magyarosi Orsolya és Szabó Kinga kapta, akik Sepsiszentgyörgyön működtetnek rehabilitációs központot. A Physioart Kft. révén elsősorban az online munkavégzés, illetve a távoktatás miatt előállt panaszok kezelésére szakosodtak.

Az Év cégvezetője díjat Olasz-Nagy András érdemelte ki. Az Olas-Service Kft. ügyvezetője tízfős csapatával autószerelő szakmát tanít helyi és külföldi fiataloknak. Az Év innovátora kategóriában a trófeát a világhírű konferencia-franchise, a TEDx (Technology, Entertainment, Design – technológia, szórakoztatás, dizájn – szerk. megj.) első helyi rendezvényének két szervezője, Gödri-Martis Huba és Vizi Attila kapta. A két fiatal a Turulmadár Ifjúsági Iroda koordinálásában a nálunk újdonságnak számító eseménysorozat ötletgazdái és kivitelezői voltak.

Ugyanakkor elismerésben részesültek a JBC-önkéntesek, a partnerek és támogatók. Karácsony Zsolt szerint lendülettel és lelkesedéssel vágnak bele a következő év programjaiba, továbbra is legjobb tudásukkal és tapasztalatukkal igyekeznek támogatni a vállalkozó szellemű fiatalokat és fiatal vállalkozókat, hiszen legfontosabb céljuk, hogy a gazdasági szereplők között is közösséget építsenek.