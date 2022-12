Adóteher a napenergián?

Virgil Popescu energiaügyi miniszter sajtótájékoztatóján álhírnek nevezte, és „kate­gorikusan cáfolta” azt, hogy a kormány a napelemekkel rendelkező háztartások vagy vállalatok megadóztatására készülne. A miniszter szerint amennyiben Románia elmulasztotta volna az európai direktíva átültetését, az kötelezettségszegési eljárást vont volna maga után. Ezért a sürgősségi rendeletben valóban szerepel egy új adónem bevezetésének lehetősége, az Energiaügyi Minisztérium azonban soha nem fogja támogatni a megújuló energiát termelőkre kivetendő adó bevezetését. A sürgősségi kormányrendelet megteremti a lehetőséget arra, hogy amennyiben a napelemekkel rendelkező és a villamos­energia-hálózatra csatlakozott termelő-fogyasztók száma rendkívüli mértékben megnő, és a szabályozó hatóságok által elvégzett elemzések alapján eléri a nemzeti energiarendszer kapacitásának 8 százalékát (ezt 2026-ra valószínűsítik), akkor a kormány különadót vezethet be. Erre azonban nagyon kevés az esély – magyarázta a miniszter, aki arról is beszélt a sajtótájékoztatón, hogy miután tavaly év végén bevezették a mennyiségi kompenzáció fogalmát, egyetlen év alatt több százról több tízezerre nőtt a termelő-fogyasztók (prosumerek) száma.

Prosumernek idegen szóval azokat a fogyasztókat nevezik, akik a saját portájukon belül (jellemzően fotovoltaikus rendszerekkel) megtermelt villamos energia fölöslegét az országos hálózatba táplálják vissza, fogyasztásuk ellenértéke pedig az „ingyen” (valójában egy több tízezer lejes beruházás árán) megtermelt energia megszabott árával csökken.

A vitatott sürgősségi rendelet ellen több ellenzéki politikai párt is tiltakozott. A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) élesen támadta az energiaügyi minisztert, elfogadhatatlannak tartva, hogy a kormány az energiaválság kellős közepén „nap­adót” vezet be. Azt is nehezményezték, hogy a rendeletet közvetlenül a december 1-jei nemzeti ünnep előtt szavazta meg a kormány, „éjszaka, mint a tolvajok”. A Szociáldemokrata Párt (PSD) is átvette a vádakat, Radu Oprea szóvivő szerint a Popescu által emlegetett uniós irányelv nem kötelezi a tagállami kormányokat a temelő-fogyasztók által előállított energia megadóztatására. Szerinte ezzel az előírással a Virgil Popescu vezette tárca fékezi a megújuló energiaforrások fejlesztését. A szóvivő emlékeztetett arra is, hogy 2027-ben le kell állítani a cernavodai atomerőmű 1-es reaktorát, és nem látni még, hogy mi pótolná az így kieső árammennyiséget.

Az energiaügyi miniszter sajtótájékoztatóját egyébként halasztani kellett, mert a minisztérium épületében megjelent az ismert provokátor/politikus, George Simion. A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke állítása szerint azért ment, hogy magyarázatot kérjen Virgil Popescu minisztertől a „napadó” bevezetésére. Mint ismeretes, az ellenzéki politikus bevonult a minisztérium konferenciatermébe, ahol „elfoglalta” mintegy azt az emelvényt, ahonnan a tárcavezetőnek kellett volna sajtótájékoztatóját megtartania. (Fer-)