Már az is elég bosszantó, hogy nincs járda, a gyalogosoknak vagy az eléggé rossz állapotú – ilyen időben pocsolyás, sáros – úttesten kell közlekedniük, vagy a házak előtti, többnyire gondozatlan zöldövezeteken – már ahol nem foglalják el azokat a kibelezett autók. Több is van belőlük, mert a hajdani vágóhíd – egy évtizedek óta elhanyagolt, leromlott, amúgy műemlék épület, amely a Román Autósklub (ACR) kezelésében van – szerelőműhelyként működik, de az egyik lakóház udvarán is állandóan cserélődnek a rosszabbnál rosszabb járgányok (köztük sok versenyautó), sokszor éjjel úgy kalapálnak, hogy a közelben lakók (van egy panzió is az utcában) nem tudnak aludni. Ezt a helyzetet jelezték a rendőrségnek, onnan azonban a helyi hatóságokhoz utasították őket, panaszosunk el is ment kihallgatást kérni a városházára, de mindeddig nem hívták vissza, hogy mikor fogadják. Elmondása szerint egyik-másik roncs évek óta áll az út szélén, már a növényzet is felnőtt bennük, és télen a hó eltakarításánál gondot okozhatnak, de senki nem foglalkozik az elszállításukkal. Holott olaj is folyik némelyikből az úttestre, ami veszélyes lehet a forgalom többi szereplőjére. És sok gyalogos jár ott át az Oltmező utcai bevásárlóközpontokba.

Vannak más gondok, illetve zajforrások is. Az utca hátsó felén egy fuvarozó cég kamionjai dübörögnek hajnalonként. Ott volt ellenőrzés, és mindent rendben találtak, de a csendóra betartását nem kéri senki számon. Ahogy azt a kutyatulajdonost sem, akinek a naphosszat magára hagyott ebei vonításukkal keserítik az utca lakóinak életét; azt is hiába jelentették, hogy ez állatkínzás. A közeli szociális tömbházakban szintén meglehetősen hangosan zajlik az élet, sokszor bömböltetik a hangszórókat az ablakban – sorolja olvasónk, aki nyugdíjasként már nehezen viseli ezeket a kellemetlenségeket.

És ez sem minden. Nagyobb esők után a csatornázás felmondja a szolgálatot, az utcán folyik el a csatornákból feltörő víz. Emiatt tettek panaszt, azt a választ kapták, hogy ilyen a csatornarendszer. De nem láttak soha senkit, hogy pucolta volna a lefolyókat, vezetékeket – állítja a lakó, ennek kapcsán pedig szóvá teszi: először inkább a város alsó részein kellene a vízelvezetést rendbe tenni, ahova minden lefolyik, nem a felső utcákét, ahol nem tesz nagy kárt. Végül így összegez: nem kell sok pénz és uniós pályázat ahhoz, hogy kedvezőre forduljanak a dolgok, csak egy kis odafigyelés és határozott fellépés az illetékesek részéről.

A helyi rendőrség többször járt a Mikes Kelemen utcában. Ellenőrizték az autójavító cég tevékenységét és el is szállítottak onnan néhány kocsit, mert senkinek nincs joga közterületen tárolni a roncsokat – közölte érdeklődésünkre Antal Árpád polgármester, aki szerint sokkal többet nem tehet az önkormányzat. Ha egy műhelyre panasz van, azt írásban kell benyújtani a városházán, meg fogják vizsgálni az engedélyét, ami pedig a zajt illeti, azzal nincs mit kezdeni, mert az ipari övezet épp ott érintkezik a lakóövezettel. A nem megfelelően tartott állatokat az egységes segélyhívó számon (112) kell jelenteni, onnan értesítik a rendőrség állatvédelmi osztályát, mást az önkormányzat sem tehet – mondta.

Ami magát az utcát és annak állapotát illeti, az előző években készíttettek egy megvalósíthatósági tanulmányt a felújítására és az Oltmező utcával való összekötésére (jelenleg csak gyalog lehet kimenni a Mikes Kelemen utca külső végéről), de nincs a rövid listán ez a beruházás; esetleg jövőben fogják aktualizálni az iratcsomót, és 2024-ben indítják el. De mindenképpen teljes korszerűsítésben gondolkodnak, tehát a problémás esővizes csatornákat is lecserélik majd – ígérte a polgármester.

Az egykori vágóhídról elmondta: mivel az autósklub sportalapítványnak számít, adómentességet élvez a városban: az elhanyagolt épületekre kiróható büntetőadóval nem lehet őket felújításra vagy karbantartásra bírni. Mégsem reménytelen az ügy: a műemlékvédő hivatal ugyanis büntetőjogi eljárást kezdeményezett a tulajdonos ellen, mert nem vigyáznak az értékes ingatlanra, idővel tehát rákényszerülhetnek arra, hogy jobb gazdái legyenek az ipartörténeti emléknek.