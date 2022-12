Ingatlanügyek a sepsiszentgyörgyi tanácsban

Az önkormányzat vezető testülete minden hónap utolsó csütörtöki napján szokta megtartani soros ülését, amelyen általában 20–30 határozatot fogadnak el; olykor rendkívüli üléseket is összehívnak egy-két sürgős (határidőhöz kötött) kérdés eldöntésére, ezúttal azonban 55 tervezetet terjesztettek elő, és bár ezekből tizenkettőt visszavontak, a hónap fő feladata a különböző ingatlanok helyzetének rendezése volt.

A 12 visszavont tervezet olyan, állami alapokból épült (ANL-s) lakásokra vonatkozik, amelyeket bérlőik meg szeretnének vásárolni; közben azonban változott a vonatkozó törvény, és utána kellett igazítani a papírokat. Azóta ez megtörtént, hétfőn rendkívüli ülésen mind a 12 lakrész eladását jóváhagyták. Az árakat egy képlet szerint szabják meg, és a pénz 99 százaléka az államkasszába megy, 1 százalék pedig az önkormányzatnál marad. Ez Antal Árpád polgármester szerint kevés, hiszen igaz, hogy azokat a tömbházakat az állam építtette, a területet és a közművesítést azonban a város adta hozzá, és ezt a befektetést nem fedi az 1 százalék – magyarázta, ugyanakkor pedig örömét fejezte ki, hogy helybeli fiatalok szerezhetnek tulajdonjogot Sepsiszentgyörgyön. A lakások ára nagyjából 170 és 222 ezer lej között mozog (banira ki vannak számolva), ezt legtöbb 25 évi részletfizetésre lehet osztani, induláskor pedig legalább 15 százalékos előleget kell befizetni. Ilyen feltételek mellett havonta mintegy 1500 lejt kell a vevőknek törleszteniük. A 12 lakás árából az önkormányzat jussa 22 724,07 lej lesz.

A novemberi tanácsüléshez visszatérve: akkor is jóváhagytak vásárlásokat. Két szépmezői család 16 ezer eurót kicsit meghaladó összegért juthat az önkormányzattól bérelt lakásaik tulajdonába, és ezt sem egyszerre kell kifizetniük, hanem tíz év alatt, tízszázalékos előleggel és négyszázalékos kamattal (azonos körülmények között egyébként szinte minden hónapban vásárolnak a bérlők önkormányzati lakásokat). Ugyancsak ingatlanszakértő által felértékelt áron veheti meg a háza körüli területet egy Vadász utcai lakos (10 650 euróért), két másik telekre pedig – a Vadász és a Grigore Păltineanu utcában – zárt borítékos nyílt versenytárgyalást írnak ki. Utóbbi a Borvíz utca szomszédságában található, ahol a Gyere haza programban épülnek házak, és két további határozattal két újabb igénylő kapott jóváhagyást az építkezéshez.

Elfogadták továbbá azt a határozatot, amely az állami és önkormányzati lakások újabb kiutalási sorrendjét szabályozza, és amely többek között azt tartalmazza, hogy az igénylőknek 2023. január 31-éig frissíteniük kell az iratcsomójukat.

Több bérleti szerződést is meghosszabbítottak egy-egy évvel. A Lábas Házban a Mihai Viteazul Egyesület, a Cimbora Alapítvány és a Sugás nyugdíjas szövetség marad a helyén. Négy családorvosi rendelő (Felicia Șerban, Lucia Șereș, Szőke-Csécs Katalin és Korda Elena) is folytathatja a munkáját a város különböző pontjain bérelt épületrészekben. Itt egy rendhagyó kérést is jóváhagytak: egy ötödik családorvos, Alexandra Cliveți felmondja a nyár elején 37 évre megkötött bérleti szerződését. (A tanácsülésen nem volt szó a visszavonulás okairól, a weradio.ro azonban azt közölte, hogy a Nagyváradról idetelepedett fiatal orvosnőhöz az orvoshiány dacára sem iratkozott fel legalább 800 lakos – a rendelő a Golgota alatt, a toronyblokk földszintjén nyílott meg idén júniusban –, e létszám alatt pedig az egészségbiztosítási pénztár nem köt szerződést a városokban dolgozó családorvosokkal.) Ugyancsak egy évvel meghosszabbította a testület 21 garázs alatti terület bérleti szerződését; ugyanaz a határozat a garázsok újraszámozását is kimondja.

Egy haszonbérleti szerződés más személyre való átruházása, illetve meghosszabbítása volt a következő kérdés, és három utcarész telekkönyveztetése: az Akácos utcának a Caragiale és Hóvirág utca közötti szakasza, a Puskás Tivadar utcának egy olyan, 386 négyzetméteres területe, ahol a közeli tömbházak bejárója és zöldövezete, valamint a járda található, egy részét pedig magánszemélyek használják (ezt idővel eladja majd az önkormányzat), végül pedig a Millennium utcáé, ahol több terület megy át állami tulajdonból az önkormányzatéba, amely eddig a kezelője volt.

Ez összesen 33 ingatlannal kapcsolatos tervezetet jelent, amiből 21-et szavaztak meg november végén, 12-t pedig tegnap tűztek újra napirendre.