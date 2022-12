Hogy ne legyen reményvesztett a karácsony

Az előző évek sikerén felbuzdulva idén is meghirdeti a Segíts, hogy segíthessünk! elnevezésű adománygyűjtő kampányt Kádár Imola és Kolcza István sepsiszentgyörgyi önkormányzati képviselő, együttműködésben a Minta ifjúsági szervezet háromszéki tagozatával és a Mikó Imre Egyesülettel. A részletekről sajtótájékoztatón számoltak be a szervezők.

Advent idején, karácsony közeledtével immár negyedik alkalommal szerveznek jótékonysági akciót, mert fontosnak tartják, hogy a hátrányos helyzetű családok nehézségeik ellenére is megtapasztalhassák az ünnep szépségét – vázolta Kádár Imola. Jelezte, nagy tömegek helyett 15–20 családot szeretnének megajándékozni mindennel, ami karácsonykor fontos, így tartós élelmiszereket, jó állapotban lévő játékokat, ruhát, fenyőt és díszeket gyűjtenek számukra. Az akció december 5–15. között zajlik, az adományokat az EMNT – Demokrácia Központban, a Bánki Donát utca 36. szám alatt lehet leadni hétköznapokon 8 és 16 óra között. Nem csak tárgyi felajánlásokkal segíthetünk, pénzzel is hozzájárulhatunk a gyűjtéshez, az adományokat a Mikó Imre Egyesület folyószámlájára kell utalni (Asociatia Mikó Imre – RO71OTPV300000412835RO01). Aki szeretne, szabadidejéből is áldozhat a kampányra, a kezdeményezők segítőket is keresnek, akik a csomagok szétosztásában támogatják majd a szervezőket és fiatalokat is várnak, akik szívesen bekapcsolódnának az adománygyűjtés lebonyolításába. Kádár Imola elmondta, ott szeretnének valós támogatást nyújtani, ahol másként reményvesztettnek tűnne a karácsony. A megajándékozott családok kiválasztásában a speciális iskola pedagógusai segítik – fűzte hozzá, ugyanakkor a sepsiszentgyörgyiektől is várják a javaslatokat: ha valaki nehéz helyzetben élő idős emberről tud, aki számára elkel a segítség, jelezheti náluk.

Háromszék több településén aktívak a Minta ifjúsági szervezet fiataljai, akik idén is csatlakoznak a gyűjtéshez – közölte Kolcza István. A szervezetet képviselő Benkő Norbert elmondta, az előző években azt tapasztalták, másként élik meg a karácsonyt, miután kiviszik az ajándékokat a családoknak. Idén a lécfalvi és az esztelneki mintások is csatlakoznak a kampányhoz, és vidéki családokhoz is juttatnak az összegyűjtött adományokból. A már említett települések mellett tavaly Oltszemen, Uzonban, Zalánban, Kilyénben, Szotyorban, Kézdivásárhelyen is osztottak ajándékcsomagokat.

Kolcza István elmondta, azt tapasztalják, karácsonyi adománygyűjtésük bevésődött az emberek tudatába, hiszen már többen jelezték idén, hogy segíteni szeretnének. Jelezte azt is, Kádár Imolával együtt decemberi tanácsosi díjuk felét a jótékonysági akció támogatására fordítják.