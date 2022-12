Tűzifát értékesít az erdészeti igazgatóság

Vura Ferenc Ráduly István prefektus legutóbbi sajtótájékoztatóján beszélt a lakosságnak szánt tűzifával kapcsolatos tudnivalókról. Háromszék 173 ezer hektár erdőterületéből 28 ezer, állami tulajdonban lévő erdőről gondoskodik az igazgatóság, és ebben az évben 150 ezer köbméter fát termeltek ki. Ebből tűzifaként a lakosságnak 58 ezer köbméter értékesíthető. Vura Ferenc szerint nagy az érdeklődés a tűzifa iránt, a munkaerőhiány miatt azonban nem tudnak hasogatott fát eladni, a vásárlók gömbfát kapnak 220 lejes áron, ennek szállításáról, darabolásáról is az érdekelteknek kell gondoskodniuk. Amennyiben az ügyfelek mégis ragaszkodnak hozzá, megoldják a hasogatást, valamint a szállítást is, azonban ezért az intézmény által megszabott díjakat ki kell fizetni – jegyezte meg a műszaki igazgató. Az érdeklődők tűzifaigényüket az erdészeti igazgatóságoknál jelezhetik. Elmondta azt is, mivel egyre kisebb területen gazdálkodnak, idén nem termelnek ki és nem értékesítenek karácsonyfát a lakosság számára. (dvk)