A portugálok szövetségi kapitánya, Fernando Santos a kezdőcsapatot kisebb meglepetésre Cristiano Ronaldo nélkül küldte pályára, akinek a helyét átvevő 21 esztendős Gonçalo Ramos a 17. percben az első, kaput eltaláló lövéssel vezetést szerzett. Ezt követte Pepe találata, amivel a 39 éves játékos lett a világbajnokságok történetének második legidősebb gólszerzője. A fordulás után sem lazított Portugália, Ramos nevéhez jegyezhettünk fel egy újabb találatot, majd Ra­phaël Guerreiro is bevette a svájciak kapuját, akik az 58. percben Akanji révén szépítettek. Tíz perccel később (67.) Ramos harmadszor is eredményes volt, ezzel a fiatal portugálé a katari torna első mesterhármasa. A végeredményt – már a rendes játékidő hosszabbításában – Rafael Leao állította be (6-1).

Eredmény, nyolcaddöntő: Portugália–Svájc 6–1 (gólszerzők: Ramos 17., 51., 67., Pepe 33., Guerreiro 55., Leao 92., illetve Akanji 58.).

A negyeddöntők párosításai: * pénteken Horvátország–Brazília (17 óra), Hollandia–Argentína (21 óra) * szombaton Marokkó–Portugália (17 óra), Anglia–Franciaország (21 óra). (t)