Súlyos influenzajárvány a gyermekek körében

Az enyhe láztól, köhögéstől, orrfolyástól egészen a pulzus megváltozott, emelkedett értékéig minden segíthet a diagnózis felállításában – állítják a szakorvosok. Arra intenek, a szülők ne vegyék könnyen az enyhének tűnő torokfájós, lázas állapotot gyermeküknél, kövessék annak lefolyását, és időben forduljanak orvoshoz, ha azt tapasztalják, szaporodik a légzés, a levegővétel – annak a jele ez, hogy a gyermek nem kap elégséges oxigént.

Míg az ország nagy városaiban nincs elegendő kórházi ágy és ellátókapacitás a gyermekeket súlyosan érintő új típusú influenzavírus elleni kezelés terén, Háromszéken viszonylag mérsékelt a vírus terjedése, a megyei kórház gyermekosztályát múlt héten elérő roham lecsengőben van, vagy legalábbis állandósult az esetszám. Tegnap a harminc gyermekágyból huszonkettő volt foglalt, néhány hónapos kisbabáktól ötéves gyermekekig terjed a beutaltak köre. A napi forgalom elég nagy, egyesek gyógyulnak, helyükre másokat utalnak be – mondta lapunk megkeresésére dr. Keresztesi Artúr, a megyei kórház orvos igazgatója. Az intézményvezető tájékoztatása szerint a múlt szombaton korábban nem látott csúcsot döntött a forgalom a kórház gyermeksürgősségi osztályán, ötvenkét esetben kérték a készenléti felügyelőség sürgősségi szolgálatának beavatkozását gyermekek esetében, 80 százalékban légúti problémák miatt. Keresztesi igazgató elmondta, a gyermek­osztályon a Covid-­teszt mellett az influenza A vírusát kimutató tesztet is elvégzik, eddig nem találtak pozitív eredményt, közelebbről az influenza idén terjedő másik vírusának jelenlétét is tesztelik a korábbival együtt.

A koronavírus nem tűnt el térségünkben, de nem is terjed a korábbi mértékben. A megyei közegészségügyi igazgatóság jelentésében december 7-én, azaz tegnap negyvenhét nyilvántartott eset szerepelt Háromszéken. A gyermekközösségekben inkább az influenza szedi áldozatait, a súlyosabb esetekben még oxigénpótlásra is szorulnak a kis páciensek. Háromszéken mindeddig erre nem került sor, ami köszönhető annak is, hogy a hét végi családorvosi szolgálat hiányában a kisgyermekes szülők szombaton és vasárnap a sürgősséget keresik fel gyermekükkel, ahol a szakszerű és gyors beavatkozás eredményeként a kis páciensek hamar gyógyulnak.

Miként a Covid-fertőzést, az influenzát is csak igazolt teszttel lehet bizonyítani, de a fertőzés terjedését nem a laboratóriumi eredmények határozzák meg, a közösségek, a tömeges együttlétek biztosítják számukra a legjobb táptalajt. Ezek kerülése egyik leghatásosabb módszere kivédésüknek – állítják a szakemberek.