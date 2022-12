Tanuljunk meg elsősegélyt nyújtani

A kezdeményezésről a megyei sürgősségi felügyelőség számolt be közleményében. Az újraélesztés maratonja néven meghirdetett ismeretterjesztő rendezvényt vasárnap tartják a megyeszékhelyen, az érdeklődőket 11 és 17 óra között várják a Sepsi Value Centre bevásárlóközpontban, ahol díjmentesen sajátíthatják el a legfontosabb elsősegélynyújtási technikákat. Az említett időszakban 20 perces bemutatókat tartanak majd a szakemberek: orvosok, asszisztensek, a SMURD rohammentő-szolgálat munkatársai és önkéntesei, és ezekbe bárki bekapcsolódhat, előzetes regisztráció nem szükséges. Az elsősegélynyújtás módszereit, a megfelelő eljárásokat speciális bábok segítségével szemléltetik, elmagyarázzák a legfontosabb tudnivalókat is, az érdeklődők pedig valós helyzeteket szimulálva gyakorolhatnak, és arra is lehetőségük lesz, hogy kérdéseket tegyenek fel, beszélgessenek az oktatókkal. „Mindössze 20 percet szánva rá az időnkből, megtanulhatjuk, puszta kézzel hogyan tehetünk különbséget élet és halál között” – közölték a szervezők.