Jövőtől nő a fejőstehenenkénti támogatás

Ez annak tudható be, hogy a most jóváhagyott stratégiai tervbe a szarvasmarha-jóléti támogatásokat is bevették. A termeléshez kötött támogatásra a 2023 és 2027 közötti időszakban 522 millió eurót különítettek el, amihez hozzáadódhat az állatjóléti kifizetésekre szánt 142,75 millió euró. A miniszter szerint, aki bevállalja az állatjóléti feltételek teljesítését, egyedenként pluszban közel 100 euróhoz juthat. Így a fejőstehéntatók a jövő évtől 438 (338+100) euró támogatásra számíthatnak, ami 2024-ben 442 euróra, 2025-ben 447 euróra, 2025-ben pedig 461 euróra emelkedik. A támogatási sémának van egy másik alösszetevője is, állatjóléti vállalás esetén a hízásra fogott növendék szarvasmarhákra 105,14 millió euró kifizetését irányozták elő. (i. p.)