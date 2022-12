Kárpátországi téridő

Következő írásunk

A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületének harmadik könyvét tartja kezében a kedves Olvasó. A 2021-ben megjelent két előző – Gúnyhatár. Léphaft-karikatúrák körülírva (szerk. Ambrus Attila, Illye­falva, 2021) és Múltból jövendőt. Történelem hazulról (szerk. Szekeres Attila, Sepsiszentgyörgy, 2021) – sikerén felbuzdulva, újabb fába vágtuk fejszénket. Ismét országhatárok által szétszabdalt magyarságunkat képviselő, no meg óceánokon túlra sodort kollégákat kértünk fel a közreműködésre, ugyanúgy, mint az előző két esetben, most is.