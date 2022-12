E-matrica típusok és matricaárak 2023-ban /X/

Aki éves e-matrica vásárlása mellett döntött 2022-ben, az december 1-től elővásárolhatja a 2023-as jogosultságát is. Azonban nem ennyire egyértelmű, hogy kinek melyik matricatípus éri meg a legjobban. Épp ezért érdemes ismerni az egyes fajtákat, azok tulajdonságait és persze árait is, hogy össze lehessen hasonlítani őket.

E-matrica típusok

Mielőtt az autópálya matrica árak kerülnének terítékre, először is ismernünk kell, hogy milyen e-matrica típusok és milyen kategóriák vannak egyáltalán. Ezekbe kell besorolnunk járművünket, illetve ezek közül kell választanunk a vezetési szokásainknak megfelelően.

* 10 napos: Az összes magyarországi fizetős szakasz használatára feljogosít 10 napon keresztül. A kezdő dátumtól (melyet mi jelölhetünk meg) számított 9. nap végéig érvényes.

* Havi: Ez szintén minden hazai fizetős útszakaszra érvényes. Egy általunk megadott kezdődátumtól számítva a következő hónap azonos napjának végéig érvényes. Ha ez a nap hiányzik a következő hónapban, akkor a hónap utolsó napjának végéig szól. Például január 14-től február 14-ig, vagy január 29-től február 28-ig.

* Több havi (pl. féléves): Az összevont, több havi e-matricák amellett, hogy ebben az időszakban a teljes hazai fizetős úthálózat használatára jogosítanak, pár nap további felhasználást is lehetővé tesznek.

* Éves országos: Az összes hazai fizetős szakaszra biztosítja a felhajtást egész évben. Sőt, a tárgyévet követő év január 31-e éjfélig is. Így nem 12, hanem rögtön 13 hónapban tudjuk használni a hazai autópályákat. Az elővásárlására már december 1-től van lehetőség, de csak január 1-től lesz érvényes.

* Éves megyei: Ez szintén egy éves matrica. Ez is a tárgyévben és az azt követő év január 31-e éjfélig érvényes, azaz akár 13 hónapig. Ennél is van elővásárlásra lehetőség december 1-től, ami szintén január 1-től lesz érvényes. Azonban eltérés, hogy nem teljes országos lefedettségben használható, hanem csak adott megyéken belül. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a megyehatáron túli első fel-, illetve lehajtóig tart a jogosultság, azaz ott már fel lehet menni az autópályára, illetve ott elég lejönni róla.

Hol lehet megvásárolni az autópálya-matricákat?

Több helyen is beszerezhetjük az autópálya-matricánkat. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-től közvetlenül, partnereitől, mint pl. a benzinkutaktól, továbbá a Nemzeti Mobilfizetési Rendszer hivatalos online viszonteladóitól is, amilyen pl. az Autopalyamatrica.hu is.

Ezért érdemes inkább e-matricát vásárolni

Az online megvásárolt e-matricának számos előnye van egy fizikai szelvénnyel szemben.

Ez utóbbi például hőpapírra van nyomtatva, amit ráadásul meg is kell őriznünk. Egy ellenőrzés során ezt a fizikai papírt akár visszamenőlegesen is be kell tudnunk mutatni. Sajnos a hőpapír jellege miatt egy idő után ráadásul kifakul.

Az SMS-ben történő vásárlás is járhat hátránnyal. Ha például véletlen törlésre kerül a visszaigazoló SMS, akkor az nem pótolható.

Az e-matrica ezekkel szemben e-mailben érkezik, és bármikor pótolható. Érdemes ezt választani. (X)