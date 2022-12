Sterilitás az egészségügyben /X/

A következő pár sorban most megkeressük a választ a kérdésre, és egy kicsit jobban megismerkedünk az UV-C technológiával is. Tartson velünk Ön is!

Az egészségügy és a fertőtlenítés

A kórházakban, a magánklinikákon, a háziorvosi és a fogászati rendelőkben egyaránt fontos a folyamatos fertőtlenítés. A műtőkben, a kórtermekben, illetve az intézmény valamennyi területén lényeges az infekciókontroll. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy meggátolják a baktériumok, vírusok elszaporodását, illetve egyik betegről a másikra történő terjedését. A Hollandimpex szabadon sugárzó UV-C lámpái között találkozhatunk olyan darabokkal, amelyek ilyen körülmények esetén is helytállnak.

Így néz ki a gyakorlatban a csírátlanítás folyamata

Egy kórházban nemcsak a felületek, hanem a légtér fertőtlenítésével ugyancsak foglalkozni kell. Az UV-C sugárzás képes megsemmisíteni a mikroorganizmusokat, a gombát, a baktériumokat és a penészt. A kibocsátott UV-C fény hatósugara 253,7 nm, s ez a módszer tulajdonképpen a folyadékok kezelését is megoldja.

Környezetbarát, nem tartalmaz vegyszereket, nem képződik a használata során melléktermék, és nem tudjuk túladagolni sem.

A kórházakban gyorsan terjedő vírusok ellen szintén bevethető az UV-C sugárzás, habár inkább a kórokozó számának csökkentésében segíthet nekünk.

A leggyakrabban alkalmazott készülékek listája

A falra szerelhető germicidlámpa a légtér és a felületek csírátlanítását látja el, ezért a műtőkben, vizsgálókban szokták használni, leginkább éjszaka. Fontos ugyanis, hogy a működtetése alatt senki se tartózkodjon a helyiségben.

Az UV4AIR Mobil30 modell már gurulós állvánnyal egyaránt rendelkezik, ennek köszönhetően megoldható akár több kórterem egymás után történő fertőtlenítése is. Könnyen mozgatható és három lámpa végzi a csírátlanítást, amelyek több irányba sugároznak. Így a terem egésze megkapja a megfelelő szintű csírátlanító hatást.

Az UV-C sugárzás veszélyes és káros a szemre, a bőrre, de a zárt rendszerben működő légtisztítók ez alól kivételt képeznek. Ezekben is germicidlámpa található, viszont úgy képesek elvégezni a folyamatot, hogy közben nem jelentenek veszélyt a környezetükre. Lehetőségünk van továbbá központi légkezelő rendszerek kezelésére is.

Megtudtuk tehát, hogy az UV-C sugárzás fertőtleníteni, csírátlanítani tudja az adott helyiséget, amivel jelentős kockázatokat iktathatunk ki.