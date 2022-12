A hazai pontvadászatot és Balkán-bajnokságot (Bb) uraló sepsiszentgyörgyi Tompa Krisztián és az ozsdolai Ördög Zoltán a motokrosszos szakág év sportolója díját a Román Motoros Szövetség díjkiosztó gáláján vehette át, melyet a fővárosi Radisson Blu Hotelben tartottak. A szakszövetség szombaton egyszerre rendezte meg a koronavírus-világjárvány miatt tavalyról elhalasztott eseményét, illetve idei ünnepségét, amelyen a román motoros sport legjava vett részt.

A Bukaresti Steauanak versenyző Tompa Krisztián az MX2-es géposztályban ott volt az Európa-bajnokság törökországi futamán, továbbá sem itthon, sem a Bb-n nem talált legyőzőre, így újabb két bajnoki címmel egészítette ki eddigi nagyszerű eredményeit.

„Örvendek, hogy ilyen remek idény van mögöttem, és annak is, hogy sérülésmentes volt az évem. Talán ez volt eddigi karrierem legjobb szezonja. Megtisztelő számomra, hogy a motokrosszos szakág év sportolója díjával tüntettek ki, és egyszerre kettővel, hiszen a tavalyit is most kaptam meg. Ezeket az elismeréseket jómagamnak és a családomnak köszönhetem, ugyanis keményen megdolgoztam érte. Most éppen a jól megérdemelt téli pihenőmön vagyok, de hamarosan el kell kezdenem a félkészülést a 2023-as szezonra. Nagyon remekre sikeredett a bukaresti gála, jólesett szépen felöltözni és azt látni, hogy mindannyian tudunk szórakozni motoros ruha nélkül is” – nyilatkozta érdeklődésünkre megyeszékhelyi sportolónk.

A fővárosi Top Cross TCS-nek motorozó ozsdolai Ördög Zoltán is a legjobbnak bizonyult a román bajnokságban, emellett a Bb-n MX2 Junior versenyzőként megnyerte saját géposztályát és az MX2-ben is pontozva bronzérmes lett.

„Hosszú és fárasztó esztendő van mögöttünk, ami a technika ördöge miatt időnként zavaros volt. Ez annak tudható be, hogy a teljes idényt egy motorkerékpárral versenyezte végig Zoltán. Az eredményesség tekintetében jó évünk volt, de a költségek és a technika szempontjából nehéz szezont zártunk. Sajnos nem tudjuk, hogy mit hoz számunkra a jövő, de bizakodunk a folytatásban” – mondta Ördög István, felső-háromszéki motorosunk édesapja. (tibo)