Dolgoznak a jégkészítésen

Bodor Loránd cégvezető lapunk érdeklődésére óvakodott attól, hogy időpontot közöljön, de azt elmondta, hogy a jeget még mindig csak egy géppel tudják készíteni, a második, tavasszal meghibásodott és a javításra elküldött kompresszort tegnap kapták vissza, beindítása pedig három-négy napba telik, azaz egyelőre azt sem tudják, működik-e. Most a fagyosra fordult időjárás segít be, de ez is változhat, az elmúlt hétvégi melegebb hullám mind felfalta azt a jeget, amit a főtéren addig sikerült előállítaniuk. Újrakezdik, de ott valószínűleg később lehet jégre állni, mint az arénánál.