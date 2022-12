Megmentik a volt plébániaépületet

Varga Rezső kanonok 2017. augusztus elseje óta látja el a plébánosi teendőket Kézdikőváron, ahol emellett próbál építkezni is.

„A legnagyobb gond az, hogy sok volt idén a temetés, 19 személyt búcsúztattunk, zömében időset, de akadtak fiatalabbak is” – osztotta meg a Kézdivásárhelyen született, de magát csernátoninak valló plébános. Mint elmondta, készülnek az ötévente esedékes, jövőben sorra kerülő bérmálkozásra, ahol 29–30 személyre számít.

A plébánia az elődje, Péter Arthúr plébános megkezdte és Varga Rezső által befejezett új épületben működik, mely kétszintes, de vélhetően a tetőteret nem készítik el. Ezzel szemben a régi plébániaépületet akarják „újrahasznosítani”, közösségi házként használni.

– Kicseréltük az ajtó- és ablakszert, ezen kívül a hittantermet is szigeteltük, újrameszeltettük, kicseréltettük a villanyhálózatot az egész épületben, amelynek a kápolna részét is kimeszelték. Jövőben szeretnénk a cserepeket átforgatni, nem vásárolunk újakat. Az alapot a megjelent hasadások miatt meg kell erősítenünk. Az épületben közösségi házat alakítunk ki, ahol hittanórákat tarthatunk, hétköznap megtartjuk a miséket, de hathetes mise után a kínálmációkat is meg lehet ejteni – mondotta a plébános.