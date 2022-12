Megújult a szárazpataki templom

„Örvendünk annak, hogy a kántori lak felújítása után sikerült újrafödni a szárazpataki templomot is, sikerült felújítani és cseréppel lefödni a várfalat, valamint a kerítésen belül a területet is rendezni lehetett. Annak is örvendek, hogy Szárazpatakon szolgál Kézdi-Orbaiszék nyugalmazott főesperese, aki ebben a korban is lelkesen dolgozik a falu érdekében, pályázatokat ír, és annak köszönhetően sikerült megvalósítani ezt a munkálatot is. Mind a kántori laknál, mind a templom tetőszerkezete felújításánál a főtámogató a magyar állam volt a Bethlen Gábor Alap révén, hálás vagyok ezért. Ugyanakkor Kovászna Megye Tanácsa és a helyi önkormányzat is hozzájárult a kivitelezéshez” – mondotta érdeklődésünkre Balogh Tibor, Kézdiszentlélek polgármestere.

Ft. Bodó Imre kézdiszárazpataki plébános, kézdi-orbaiszéki ny. főesperes elmondta: 2021-ben, a Bethlen Gábor Alap kiírását követően készítettek pályázatot, ugyanis a felhívás a tetőszerkezetek felújítására vonatkozott. „Pályáztunk, nyertünk 14 millió forint támogatást, amit a bank 179 ezer lejre váltott át. Jórészt ebből fedeztük az ácsmunkát, az újracserepezést. Ugyanakkor elvezettük az esővizet is. Az összeg erre a munkára nagyjából elég lett volna, de volt a megyei önkormányzatnak is egy kiírása, ott 40 ezer lejt nyertünk, ezt a kerítés felújítására és a terület rendezésére, térkövezésére fordítottuk, de a templom alapjánál is voltak kisebb beavatkozások. Mindenkinek köszönetet mondok a támogatásért, hiszen közmunkázás is volt bőven” – részletezte Bodó Imre.