Új községvezető Maksán

Az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) 2020-ban állapított meg összeférhetetlenséget, Deszke János a bírósághoz fordult, de mind az alapfokú, mind a fellebbviteli pereket elveszítette, az utolsót a legfelsőbb bíróságon, mely jogerősen jóváhagyta az összeférhetetlenségre vonatkozó döntést.

Az integritatea.eu honlapon közzétettek szerint az elöljáró előző polgármesteri mandátuma idején egyéni vállalkozást is működtetett, ami ellentétes a 2003/161-es törvénybe foglaltakkal. Deszke János a Háromszéknek akkor elismerte, rövid ideig valóban volt egy vállalkozása, de azt csak azért hozta létre, hogy a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökségtől (APIA) megkaphassa a területalapú támogatást. Elmondása szerint igaz, hogy 2017-ben az egy évvel előbb benyújtott igénylésre pénzt kapott az APIA-tól, de azt jogosnak érzi. Ezt követően a gazdálkodásról teljesen lemondott, gyermekei művelték a földeket. Az elöljáró azt is jelezte, hogy megfellebbezte az ANI döntését.

Az ügy a legfelsőbb bíróságig jutott. A Legfelsőbb Ítélő- és Semmitőszék ez év november 24-én utasította el a fellebbezését, helyben hagyva a Brassói Táblabíróság korábbi ítéletét, mely szintén a fellebbezés elutasításáról szólt. A legfelsőbb bíróság ítélete jogerős, ami azt jelenti, hogy az ANI összeférhetetlenségre vonatkozó megállapítása érvényes.

A legfelsőbb bíróság döntését követően – a közigazgatási törvénykönyv előírásainak eleget téve – a prefektúra azonnali hatállyal felmentette tisztségéből a polgármestert.

Lapunk érdeklődésére Ráduly István prefektus elmondta, a megyében három közigazgatási egység van, ahol összeférhetetlenségi okok miatt fel kellett menteni tisztségéből a polgármestert: Bölön, Kézdialmás és Maksa. Bölönben és Kézdialmáson az elöljárói jogköröket átvették az alpolgármesterek, Maksa esetében a gond az volt, hogy ezt a tisztséget nem töltötte be senki. Ilyen esetben a vonatkozó jogszabályok azt írják elő, hogy az önkormányzati testület legidősebb tagja kezdeményezésére összehívják a helyi tanácsot, mely az önkormányzati képviselők közül alpolgármestert jelöl ki, akit a polgármesteri jogkörökkel is felruháznak. Ez megtörtént, így jelenleg Badi Gyula látja el a polgármesteri teendőket.

Amint Ráduly István lapunknak elmondta, a maksaihoz hasonló helyzetekben azért fontos, hogy mihamarabb megszülessen a testületi döntés, mert az önkormányzat munkája megbénulhat, ugyanis az ügyvitel meghatározó részéhez szükséges a polgármester vagy az alpolgármester hozzájárulása, aláírása.

Badi Gyula lapunk megkeresésére elmondta, a testületi tagokkal való előzetes egyeztetést követően fogadta el, hogy őt nevezzék ki alpolgármesternek, illetve átvegye a polgármesteri hatásköröket. Kényszermegoldás volt, a maga részéről egyébként nem pályázott volna a tisztségre, már csak koránál fogva sem, de a kialakult helyzetre megoldást kellett találni, és rá esett a választás, az önkormányzati tapasztalata miatt is. Tennivaló bőven akad, öt nagyobb projekt is fut a községben, illetve a hétköznapi feladatokból is jut. Időközi választás nem lesz, azaz a 2024-ben esedékes önkormányzati választásokig tölti be a tisztséget – jelezte Badi Gyula.