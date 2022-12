Forgalomfigyelő rendszer készül

A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) által kiépítendő e-SIGUR rendszer célja, hogy az évtized végéig legalább felére csökkentse a közúti balesetek okozta halálesetek és súlyos sérülések számát 2019-hez képest. Az Európai Unióban tavaly csaknem húszezren vesztették életüket közlekedési balesetben, közülük 1779-en Romániában. Ez azt jelenti, hogy Romániában lakosságarányosan kétszer annyi a halálos kimenetelű baleset, mint amennyi az Európai Unióban átlagosnak számít.

A jogszabály szerint a rendszer automatikusan jelzi a közlekedési szabálysértéseket, azonosítja a hatóságok által körözött vagy felfüggesztett forgalmi engedéllyel közlekedő járműveket, illetve azokat, amelyek tulajdonosai nem fizették be az úthasználati díjat. A rendszerbe integrált kamerák nemcsak a megengedett sebesség túllépését képesek észlelni, hanem lehetővé teszik a közlekedési lámpák tilos jelzését semmibe vevő, a forgalommal ellentétes irányban haladó vagy erőszakos magatartást tanúsító gépkocsivezetők megbüntetését is. A rendszer az észlelt szabálysértésekről riasztást ad ki, ugyanakkor automatizálják a feljelentés elkészítését és a szabálysértés szankcionálását is, az e-SIGUR rendszer észlelései alapján ugyanis automatikusan szabálysértési eljárás indul.